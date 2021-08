HyperDrive: Farblich abgestimmte Klemm-Hubs für die neuen iMacs

Hyper bietet die beiden 120 x 40 x 26 mm großen Klemmadapter in den USA zur Vorbestellung an und will im kommenden Monat liefern. Der Preis für die kleinere Variante wird mit 49,99 Dollar angegeben, inklusive Kartenleser und HDMI-Anschluss soll der Hub 79,99 Dollar kosten.

Damit die Hubs jeweils farblich zum vorhandenen iMac-Modell passen, liegen wechselbare Frontplatten in den sieben von Apple für den neuen iMac 24“ angebotenen Farbvarianten bei. Punktabzug würden wir hier für die darauf vorhandene Beschriftung geben, die wenigsten Nutzer dürften darauf erpicht sein, den Namen des Zubehörherstellers vergleichsweise prominent platziert täglich an dieser Stelle zu sehen.

