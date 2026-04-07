Freeware mit einfacher Bedienung
Neue Mac-App „Ghost Pepper“: Lokale Diktate mit Zusatzverarbeitung
Mit Ghost Pepper erscheint eine weitere macOS-Anwendung, die Sprache vollständig lokal in Text umwandelt. Wie bereits bei den zuletzt vorgestellten Lösungen Fluid, Petal und Handy setzt auch dieses Projekt konsequent auf die Verarbeitung direkt auf dem eigenen Rechner. Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich, Audiodaten verlassen das Gerät nicht.
Die Bedienung orientiert sich an einem möglichst direkten Workflow: Nutzer halten eine frei definierbare Tastenkombination gedrückt, standardmäßig die Control- und die Alt-Taste, sprechen ihren Text ein und lassen die Tasten wieder los. Anschließend wird die Aufnahme verarbeitet und direkt in das aktive Textfeld eingefügt. Eine klassische Oberfläche gibt es nicht. Die Anwendung sitzt als Menüleisten-Tool im System und startet auf Wunsch automatisch beim Login.
Transkription und Textaufbereitung
Technisch greift Ghost Pepper auf bekannte Sprachmodelle zurück. Zum Einsatz kommen unter anderem verschiedene Whisper-Varianten sowie das auch aus Fluid bekannte Parakeet-Modell, das mehrere Sprachen unterstützt. Je nach gewähltem Modell unterscheiden sich Geschwindigkeit und Genauigkeit, wobei hier die Faustregel gilt, dass kleinere Modelle schneller arbeiten und größere Varianten bessere Ergebnisse liefern.
Einen zusätzlichen Schritt ergänzt die Anwendung bei der Weiterverarbeitung. Nach der eigentlichen Transkription kann ein lokal ausgeführtes Sprachmodell den Text automatisch überarbeiten. Dabei werden etwa Füllwörter entfernt oder gesprochene Korrekturen geglättet. Nutzer können diesen Prozess anpassen und etwa das verwendete Modell oder den Bearbeitungsstil verändern.
Damit greift Ghost Pepper einen Ansatz auf, den wir bereits von Petal kennen, wo ebenfalls eine nachgelagerte Textaufbereitung integriert ist. Gleichzeitig bleibt die Anwendung kompakter als umfangreichere Lösungen und richtet sich eher an Nutzer, die einen schnellen Einstieg suchen.
Immer mehr freie Alternativen
Die zunehmende Zahl vergleichbarer Projekte zeigt eine klare Entwicklung. Während frühere Diktierlösungen oft auf Cloud-Dienste oder kostenpflichtige Angebote setzten, nutzen aktuelle Anwendungen gezielt die Leistungsfähigkeit von Apple-Prozessoren. Dadurch lassen sich Transkription und Nachbearbeitung vollständig lokal umsetzen.
Ghost Pepper reiht sich hier zwischen den bereits bekannten Anwendungen ein. Im Vergleich zu Handy bleibt der Funktionsumfang überschaubar, während Petal deutlich mehr Modelloptionen integriert. Fluid wiederum setzt stärker auf ein besonders schlankes Konzept. Ghost Pepper kombiniert beide Ansätze und ergänzt sie um eine integrierte Textbereinigung.
Wie bei den genannten Alternativen handelt es sich um ein kostenloses Angebot ohne Abo-Modell.
Finde die Idee grundsätzlich gut… Nur zu meinem MacBook, aber sehr gerne im Clamshellmodus und habe dann das Mikrofon nicht zur Verfügung. Würde mich mal interessieren, ob es anderen Leuten auch so geht – und wie löst ihr das?
Wenn ein iPhone vorhanden ist, könntest du dieses als externes Mikrofon einsetzen: https://www.ifun.de/?p=277492
Genau SO meine ich das…probiere ich mal aus! Danke sehr!
Gerade probiert. Eine Verbindung scheint zu funktionieren. Nur – wie kann ich jetzt diktieren?
Finde ich eine gute Entwicklung. Würde mich freuen wenn es sowas für das iPad oder Iphone gibt, vielleicht demontiert. Eine gute App.
Danach suche ich auch noch!
Qwen 3.5 ist in den Varianten 0.8b, 2b und 4b leider vollkommen ungeeignet deutsch zu korrieren.
Ich begrüße es grundsätzlich auch lokale Korrekturen durchzuführen, aber wenn dann vielleicht auf eine Alternative wie Gemma 4 oder vielleicht Apple Intelligence warten bzw setzen.
Wo ist denn der Unterschied zu Mac Siri. Diktieren geht doch seit Urzeiten von Haus aus.
Whisper ist halt sehr gut und präzise und kann auch einzelne Sprecher separieren. Die Speech-to-Text-Features der Voice Memo-App sind eher begrenzt.
Habt ihr ne Empfehlung für eine App die das auf dem iPhone macht aber gratis ist?
Nicht genau das, was Du suchst, aber vielleicht als Umweg hilfreich:
Aiko
AI-powered audio transcription
https://sindresorhus.com/aiko
https://apps.apple.com/app/id1672085276
Ständig Abstürze! Leider!