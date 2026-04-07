Neue Mac-App „Ghost Pepper“: Lokale Diktate mit Zusatzverarbeitung

Mit Ghost Pepper erscheint eine weitere macOS-Anwendung, die Sprache vollständig lokal in Text umwandelt. Wie bereits bei den zuletzt vorgestellten Lösungen Fluid, Petal und Handy setzt auch dieses Projekt konsequent auf die Verarbeitung direkt auf dem eigenen Rechner. Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich, Audiodaten verlassen das Gerät nicht.

Die Bedienung orientiert sich an einem möglichst direkten Workflow: Nutzer halten eine frei definierbare Tastenkombination gedrückt, standardmäßig die Control- und die Alt-Taste, sprechen ihren Text ein und lassen die Tasten wieder los. Anschließend wird die Aufnahme verarbeitet und direkt in das aktive Textfeld eingefügt. Eine klassische Oberfläche gibt es nicht. Die Anwendung sitzt als Menüleisten-Tool im System und startet auf Wunsch automatisch beim Login.

Transkription und Textaufbereitung

Technisch greift Ghost Pepper auf bekannte Sprachmodelle zurück. Zum Einsatz kommen unter anderem verschiedene Whisper-Varianten sowie das auch aus Fluid bekannte Parakeet-Modell, das mehrere Sprachen unterstützt. Je nach gewähltem Modell unterscheiden sich Geschwindigkeit und Genauigkeit, wobei hier die Faustregel gilt, dass kleinere Modelle schneller arbeiten und größere Varianten bessere Ergebnisse liefern.

Einen zusätzlichen Schritt ergänzt die Anwendung bei der Weiterverarbeitung. Nach der eigentlichen Transkription kann ein lokal ausgeführtes Sprachmodell den Text automatisch überarbeiten. Dabei werden etwa Füllwörter entfernt oder gesprochene Korrekturen geglättet. Nutzer können diesen Prozess anpassen und etwa das verwendete Modell oder den Bearbeitungsstil verändern.

Damit greift Ghost Pepper einen Ansatz auf, den wir bereits von Petal kennen, wo ebenfalls eine nachgelagerte Textaufbereitung integriert ist. Gleichzeitig bleibt die Anwendung kompakter als umfangreichere Lösungen und richtet sich eher an Nutzer, die einen schnellen Einstieg suchen.

Immer mehr freie Alternativen

Die zunehmende Zahl vergleichbarer Projekte zeigt eine klare Entwicklung. Während frühere Diktierlösungen oft auf Cloud-Dienste oder kostenpflichtige Angebote setzten, nutzen aktuelle Anwendungen gezielt die Leistungsfähigkeit von Apple-Prozessoren. Dadurch lassen sich Transkription und Nachbearbeitung vollständig lokal umsetzen.

Ghost Pepper reiht sich hier zwischen den bereits bekannten Anwendungen ein. Im Vergleich zu Handy bleibt der Funktionsumfang überschaubar, während Petal deutlich mehr Modelloptionen integriert. Fluid wiederum setzt stärker auf ein besonders schlankes Konzept. Ghost Pepper kombiniert beide Ansätze und ergänzt sie um eine integrierte Textbereinigung.

Wie bei den genannten Alternativen handelt es sich um ein kostenloses Angebot ohne Abo-Modell.