Mehr Anschlüsse, mehr Kontrolle
UGREEN Nexode Pro 100: Info-Display, Touch und fünf Anschlüsse
Nach Anker und Baseus bringt nun auch UGREEN ein kompaktes USB-C-Ladegerät mit integriertem Display auf den Markt. Das neue Nexode Pro mit 100 Watt greift zentrale Ideen der zuletzt vorgestellten Konkurrenzmodelle auf und erweitert diese um zusätzliche Anschlüsse und eine Touch-Bedienung.
Mehr Anschlüsse und drehbares Display
Während wir zuletzt über das 140-Watt-Netzteil von Anker sowie die kompaktere 100-Watt-Alternative von Baseus berichtet haben, setzt nun auch der Zubehör-Anbieter UGREEN auf klappbare Stecker und integrierte Infodisplays. Das Nexode Pro bietet insgesamt fünf Ports, konkret vier USB-C-Anschlüsse und einmal USB-A.
Im Einzelbetrieb liefern die USB-C-Ports jeweils bis zu 100 Watt, wodurch sich auch größere Geräte wie MacBooks schnell laden lassen. Werden mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen, verteilt sich die Leistung entsprechend, ähnlich wie bei den bereits bekannten Modellen der Konkurrenz.
Auffällig ist neben dem klappbaren Stecker vor allem das integrierte Display. Dieses zeigt in Echtzeit Informationen zur Gesamtleistung, zur Verteilung auf die einzelnen Ports, zu Spannung und Stromstärke sowie zum verwendeten Ladeprotokoll an. Auch die Temperaturüberwachung wird hier visualisiert. Ebenfalls vorhanden ist die Möglichkeit, das Display per Touch zu steuern und bei Bedarf zu drehen, was die Nutzung je nach Steckdosenposition erleichtern soll.
Entwicklung geht in Richtung Lade-Hubs
Nachdem Anker den Trend zu leistungsstarken Mehrfachnetzteilen mit Display angestoßen hat und Baseus kurz darauf eine kompaktere und günstigere Variante präsentierte, geht UGREEN nun einen Schritt weiter in Richtung echter Lade-Hubs.
Preislich positioniert sich das Nexode Pro unterhalb der zuletzt vorgestellten Konkurrenz. Der Listenpreis liegt bei 59,99 Euro, zum Start reduziert ein 10-Euro-Coupon den Preis auf 49,99 Euro. Damit ordnet sich das Modell unterhalb vergleichbarer Angebote von Anker ein und bewegt sich auf dem Niveau der Baseus-Alternative, bietet allerdings mehr Anschlüsse.
Wenn sie jetzt noch was mit KI drauf schreiben kauf ichs.
^^
KI hat mir auch gefehlt… bei Gen 2. vlt, dann glüht die Kreditkarte :D
Wie ist der Stecker drehbar?
Für mich sieht es so aus das er nur klappbar ist…
Das Display/die Anzeige.
Nur für Menschen aus DresDen :)
‚Per Touch zu steuern‘ ist irgendwie nichtssagend. Was kann man denn steuern? An/Aus? Die Verteilung der Leistung? (Das machen die Netzteile doch normalerweise selbst)
Würde mich auch interessieren
Die Power-Modi und das Display, wenn ich es auf Amazon richtig verstanden habe.
wenn da noch eine stärkere variante mit 140 oder 200 watt und 5 usb anschlüssen kommt, bin ich dabei.
Soviel unnötiger Quark.
Schaltet sich das Display irgendwann aus? Und wie viel Leistung zieht das Display selber?
Ausschalten wäre natürlich essenziell.
Rufus sagt:
„Leider kann das Display beim UGREEN Nexode Pro 100W Ladegerät nicht komplett abgeschaltet werden – es zeigt permanent die Echtzeit-Ladedetails an.
Du kannst jedoch das Display über die intelligente Touch-Steuerung bedienen und den 360-drehbaren Bildschirm wegdrehen, sodass er nicht zu dir zeigt. Dadurch wird das Licht für dich nachts weniger störend.“
Das zeigt mal wieder was KI für einen Unsinn aus solchen Beschreibungen produziert. Wenn Du die Anzeige auf dem Display auf den Kopf drehst, zeigt sie immer noch zu Dir ;-)
Genau.
Aber noch viel weniger verstehe ich, wie man so etwas ohne Ausschaltfunktion einbauen kann. Damit entfällt der Einsatz im Schlafzimmer/Hotelzimmer sofort.
Das stimmt nicht. Rufus halluziniert hier wohl.
Ja, das Display schaltet sich nach einigen Sekunden ab. Ich habe das Teil selbst.
Das Teil ist leider ein ziemlicher Brocken. Groß und schwer. Es wiegt 338 gr. Das vergleichbare Teil von Baseus hat nur 3 Ports, wiegt aber auch nur 192 gr.