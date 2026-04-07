UGREEN Nexode Pro 100: Info-Display, Touch und fünf Anschlüsse

Nach Anker und Baseus bringt nun auch UGREEN ein kompaktes USB-C-Ladegerät mit integriertem Display auf den Markt. Das neue Nexode Pro mit 100 Watt greift zentrale Ideen der zuletzt vorgestellten Konkurrenzmodelle auf und erweitert diese um zusätzliche Anschlüsse und eine Touch-Bedienung.

Mehr Anschlüsse und drehbares Display

Während wir zuletzt über das 140-Watt-Netzteil von Anker sowie die kompaktere 100-Watt-Alternative von Baseus berichtet haben, setzt nun auch der Zubehör-Anbieter UGREEN auf klappbare Stecker und integrierte Infodisplays. Das Nexode Pro bietet insgesamt fünf Ports, konkret vier USB-C-Anschlüsse und einmal USB-A.

Im Einzelbetrieb liefern die USB-C-Ports jeweils bis zu 100 Watt, wodurch sich auch größere Geräte wie MacBooks schnell laden lassen. Werden mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen, verteilt sich die Leistung entsprechend, ähnlich wie bei den bereits bekannten Modellen der Konkurrenz.

Auffällig ist neben dem klappbaren Stecker vor allem das integrierte Display. Dieses zeigt in Echtzeit Informationen zur Gesamtleistung, zur Verteilung auf die einzelnen Ports, zu Spannung und Stromstärke sowie zum verwendeten Ladeprotokoll an. Auch die Temperaturüberwachung wird hier visualisiert. Ebenfalls vorhanden ist die Möglichkeit, das Display per Touch zu steuern und bei Bedarf zu drehen, was die Nutzung je nach Steckdosenposition erleichtern soll.

Entwicklung geht in Richtung Lade-Hubs

Nachdem Anker den Trend zu leistungsstarken Mehrfachnetzteilen mit Display angestoßen hat und Baseus kurz darauf eine kompaktere und günstigere Variante präsentierte, geht UGREEN nun einen Schritt weiter in Richtung echter Lade-Hubs.

Preislich positioniert sich das Nexode Pro unterhalb der zuletzt vorgestellten Konkurrenz. Der Listenpreis liegt bei 59,99 Euro, zum Start reduziert ein 10-Euro-Coupon den Preis auf 49,99 Euro. Damit ordnet sich das Modell unterhalb vergleichbarer Angebote von Anker ein und bewegt sich auf dem Niveau der Baseus-Alternative, bietet allerdings mehr Anschlüsse.