Petal: Neue Mac-App setzt auf lokale Transkription ohne Cloud-Zwang

Mit Petal ist eine neue macOS-Applikation erschienen, die sich auf die lokale Umwandlung von Sprache in Text konzentriert. Der Ansatz unterscheidet sich von vielen bestehenden Lösungen, die häufig auf Varianten des Whisper-Modells setzen oder Cloud-Dienste einbinden. Stattdessen bündelt Petal mehrere lokal ausführbare Transkriptionsmodelle in einer Anwendung und verzichtet vollständig auf Nutzerkonten oder Abonnements.

Mehrere KI-Modelle direkt auf dem Mac

Während viele bekannte Diktierlösungen auf eine einzelne Modellfamilie beschränkt sind, integriert Petal verschiedene Ansätze parallel. Neben Apples eigener Spracherkennung stehen unter anderem Qwen3 ASR sowie Voxtral zur Verfügung. Auch das schnelle Parakeet und Whisper-Modelle lassen sich weiterhin nutzen, etwa in unterschiedlichen Größen für verschiedene Leistungsanforderungen.

Die Besonderheit liegt in der lokalen Verarbeitung. Sämtliche Transkriptionen erfolgen direkt auf dem Gerät, vorausgesetzt es handelt sich um einen Mac mit Apple-Prozessor. Dadurch entfallen sowohl Uploads in externe Dienste als auch die damit verbundenen Datenschutzfragen. Gleichzeitig ermöglicht die lokale Ausführung eine direkte Integration in den Arbeitsalltag, etwa durch automatisches Einfügen erkannter Texte in aktive Anwendungen.

Automatische Textaufbereitung und einfache Bedienung

Neben der reinen Transkription bietet Petal zusätzliche Funktionen zur Nachbearbeitung gesprochener Inhalte. Der sogenannte Smart Mode von Voxtral kann Füllwörter entfernen und gesprochene Sprache in strukturierte Sätze umwandeln. Damit richtet sich die Anwendung auch an Nutzer, die Diktate direkt als weiterverwendbaren Text benötigen.

Die Bedienung erfolgt über eine Menüleisten-Applikation. Nutzer können die Aufnahme per Tastendruck starten oder dauerhaft aktivieren. Nach Abschluss wird das Ergebnis automatisch in die aktuelle Anwendung eingefügt. Ergänzt wird dies durch Optionen wie eine direkte Integration in Werkzeuge wie Raycast.

Petal ist als Open-Source-Applikation verfügbar und kann kostenfrei geladen werden. Der Quellcode erlaubt Einblick in die Funktionsweise sowie die eingesetzten Modelle.

Petal ist eine einfache Alternative zur empfehlenswerten MacWhisper-Applikation, die deutlich weniger Funktionen mitbringt, Gelegenheitsnutzer aber gerade dadurch besser abholen könnte als der kostenpflichtige Platzhirsch.