Continuity-Funktion seit macOS Ventura
iPhone als Mikrofon für den Mac nutzen
Mit macOS Ventura hat Apple im Jahr 2022 die sogenannten Continuity-Funktionen ausgebaut. Diese erlauben es, iPhone und Mac enger miteinander zu verzahnen. Zunächst lag der Fokus auf der Nutzung der iPhone-Kamera als Webcam für den Mac. Inzwischen lässt sich das iPhone auch als Mikrofon einsetzen.
Auf dem iPhone lässt sich die Aufnahme pausieren und komplett beenden.
Die Funktion steht zur Verfügung, wenn auf dem Mac mindestens macOS 13 installiert ist und das iPhone mit iOS 16 oder neuer arbeitet. Beide Geräte müssen mit demselben Apple-Konto verbunden sein und sich in unmittelbarer Nähe befinden. Zusätzlich muss Bluetooth aktiviert sein, damit die Verbindung hergestellt werden kann.
Ist die Verbindung eingerichtet, wird das Audiosignal des iPhones direkt an den Mac übertragen. Eine zusätzliche Videoübertragung erfolgt dabei nicht. Das kann etwa bei Sprachaufnahmen, Videoanrufen oder einfachen Voiceovers sinnvoll sein, da die Mikrofone aktueller iPhones in der Regel eine bessere Klangqualität liefern als die integrierten Mikrofone vieler Macs.
Einrichtung in den Systemeinstellungen
Die Aktivierung erfolgt über die Systemeinstellungen des Macs. Dort lässt sich im Bereich „Ton“ unter den Aus- und Eingabegeräten das iPhone auswählen, das als „Continuity Camera“ geführt wird. Nach der Auswahl meldet sich das iPhone mit einem akustischen Signal und zeigt an, dass es als Mikrofon verwendet wird.
In den Systemeinstellungen wird das iPhone als Mikrofon ausgewählt.
Während der Nutzung kann die Verbindung jederzeit pausiert oder vollständig getrennt werden. Entsprechende Bedienelemente erscheinen direkt auf dem iPhone-Display. Die Steuerung bleibt damit jederzeit transparent und lässt sich ohne Umwege anpassen.
Die Einrichtung erfordert nur wenige Schritte und kommt ohne zusätzliche Software aus. Sinnvoll kanndas Feature auch sein, wenn man sein MacBook zugeklappt an einem externen Monitor betreibt und die integrierten Mikrofone so nicht sinnvoll nutzen kann.
So eine nervige Müll Funktion… nie gebraucht und die Deaktivierung unnötig suchen müssen
Stimmt, ganz vergessen dass Apple nur für dich entwickelt. Ich gebe Tim direkt Bescheid, dass sie es mit dem nächsten Update wieder für alle entfernen!
Muss ich unbedingt probieren! Hab’s mit AirPods versucht, das war aber sehr umständlich. Und diktieren macht Texteverfassen so viel schneller.
Ja klar – und was ich nicht brauche hat auch sonst gefälligst niemand zu brauchen! Ein Horizont bis zum Tellerrand…
Saljut und Sputnik!
Das mit Abstand beste Feature. Seriously. Ich arbeite 100% im Home Office.
Das iPhone ist meine webcam und die beste die man haben kann
Ich verstehe die Funktion nicht. Es wird zwar das Mikrofon des iPhones aktiviert, mehr passiert, aber nicht. Die Diktierfunktion kann ich nicht aktivieren. Sie wird mit zwei angeboten, funktioniert aber nicht.
Ich kann die Aktion zwar aktivieren, aber zum Beispiel keine Diktatfunktion nutzen
Diese Funktion sowie Continuity Camera sind gut und oft nützlich, aber auch oft im Weg. Ich schalte Continuity Camera nur selektiv an und ansonsten ist es aus, da es oft genug meine direkt angeschlossene Webcam am Mac „ablöst“, oder es zumindest immer wieder versucht.
Falls jemand sowas für beide Seiten und andere OS sucht -> https://audiorelay.net/
iOS App ist aktuell Alpha (keine Ahnung ob noch Testflight Plätze frei sind), funktioniert aber schon sehr gut. Ich nutze das mit iPhone+Airpods als Headset an einem Windows Rechner und kann mich damit innerhalb vom WLAN frei bewegen (theoretisch sogar per Mobil+VPN) und hab damit mehr Reichweite als mit 2.4Ghz Headset. und ja die App kostet was, habs gerne bezahlt weil es genau das macht was ich für meinen speziellen Fall brauche
Das ist Ratssitzung einzige Möglichkeit, dass ich am Mac ein Micro nutzen kann. Weder im discord, noch bei ChatGPT, Claude funktioniert das interne Mikro