iPhone als Mikrofon für den Mac nutzen

Mit macOS Ventura hat Apple im Jahr 2022 die sogenannten Continuity-Funktionen ausgebaut. Diese erlauben es, iPhone und Mac enger miteinander zu verzahnen. Zunächst lag der Fokus auf der Nutzung der iPhone-Kamera als Webcam für den Mac. Inzwischen lässt sich das iPhone auch als Mikrofon einsetzen.

Auf dem iPhone lässt sich die Aufnahme pausieren und komplett beenden.

Die Funktion steht zur Verfügung, wenn auf dem Mac mindestens macOS 13 installiert ist und das iPhone mit iOS 16 oder neuer arbeitet. Beide Geräte müssen mit demselben Apple-Konto verbunden sein und sich in unmittelbarer Nähe befinden. Zusätzlich muss Bluetooth aktiviert sein, damit die Verbindung hergestellt werden kann.

Ist die Verbindung eingerichtet, wird das Audiosignal des iPhones direkt an den Mac übertragen. Eine zusätzliche Videoübertragung erfolgt dabei nicht. Das kann etwa bei Sprachaufnahmen, Videoanrufen oder einfachen Voiceovers sinnvoll sein, da die Mikrofone aktueller iPhones in der Regel eine bessere Klangqualität liefern als die integrierten Mikrofone vieler Macs.

Einrichtung in den Systemeinstellungen

Die Aktivierung erfolgt über die Systemeinstellungen des Macs. Dort lässt sich im Bereich „Ton“ unter den Aus- und Eingabegeräten das iPhone auswählen, das als „Continuity Camera“ geführt wird. Nach der Auswahl meldet sich das iPhone mit einem akustischen Signal und zeigt an, dass es als Mikrofon verwendet wird.

In den Systemeinstellungen wird das iPhone als Mikrofon ausgewählt.

Während der Nutzung kann die Verbindung jederzeit pausiert oder vollständig getrennt werden. Entsprechende Bedienelemente erscheinen direkt auf dem iPhone-Display. Die Steuerung bleibt damit jederzeit transparent und lässt sich ohne Umwege anpassen.

Die Einrichtung erfordert nur wenige Schritte und kommt ohne zusätzliche Software aus. Sinnvoll kanndas Feature auch sein, wenn man sein MacBook zugeklappt an einem externen Monitor betreibt und die integrierten Mikrofone so nicht sinnvoll nutzen kann.