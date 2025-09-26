Kostenlose Diktier-App „Fluid“: Spracherfassung lokal statt im Abo

Mit Fluid steht Mac-Nutzern eine neue Möglichkeit zur Verfügung, Sprache direkt auf dem eigenen Mac in Text umzuwandeln. Die App verzichtet vollständig auf Cloud-Dienste und kann dadurch auch ohne Internetverbindung genutzt werden. Entwickelt wurde Fluid von einem unabhängigen Programmierer, der sich an den hohen Preisen bestehender Lösungen gestört hat.

Viele Diktieranwendungen, die moderne KI-Modelle zur Transkription von Sprache nutzen, arbeiten mit Abo-Modellen, obwohl die Rechenleistung moderner Macs ausreicht, um Spracherkennung lokal durchzuführen. Fluid setzt auf ein kompaktes System: Die Anwendung ist nur wenige Megabyte groß und benötigt vergleichsweise wenig Arbeitsspeicher. Aufgerufen wird Fluid per Tastendruck (standardmäßig kommt die rechte Command-Taste zum Einsatz) und lässt sich in jeder App nutzen, die sich auf Texteingaben versteht.

Im Kern arbeitet eine Version des Open-Source-Modells Parakeet TDT v3, das für eine schnelle Transkription in mehreren Sprachen optimiert ist. Der Entwickler bietet zudem eine optionale Funktion an, die erstellte Texte nach der Erkennung automatisch nachbearbeitet und beispielsweise Satzzeichen korrigiert. Nutzer können so direkt flüssig diktieren, ohne manuell nachbessern zu müssen.

Funktionsumfang und aktuelle Neuerungen

Fluid unterstützt derzeit 25 europäische Sprachen und kann die jeweils gesprochene Sprache automatisch erkennen. Die App kann automatisch nach Updates suchen und lässt sich mit einem Tastendruck abbrechen, wenn eine Aufnahme beendet werden soll. In der aktuellen Version wurden außerdem Fehler im Zusammenhang mit macOS 13 behoben und die Darstellung an unterschiedliche Systemeinstellungen angepasst.

Der Quellcode ist inzwischen frei zugänglich und kann von Interessierten auf GitHub eingesehen oder weiterentwickelt werden. Fluid ist kostenlos erhältlich und enthält weder Werbung noch kostenpflichtige Zusatzfunktionen. Ziel des Projekts ist es, eine schlanke und lokal arbeitende Alternative zu kommerziellen Diktierdiensten anzubieten.

Bislang setzen wir zum Diktieren von Texten auf die hervorragende MacWhisper-App.