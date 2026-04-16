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Direkter Zugriff per Tastenkürzel

Neu von Google: Gemini jetzt als Mac-App verfügbar
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Für Anbieter von KI-Anwendungen gehört eine eigene Desktop-App für macOS inzwischen zum festen Bestandteil ihres Angebots. Nach Lösungen wie denen von OpenAI (ChatGPT) und Anthropic (Claude) zieht nun auch Google nach und stellt Gemini als native Anwendung für den Mac bereit. Damit rückt der Zugriff auf Google KI-Angebot näher an den Arbeitsplatz auf dem Desktop.

Gemini Prompt

Die Anwendung lässt sich über ein globales Tastenkürzel starten und erscheint unabhängig von der aktuell genutzten Applikation. Nutzer müssen dadurch nicht mehr zwischen Fenstern wechseln, um Fragen zu stellen oder Inhalte prüfen zu lassen.

Die macOS-Integration in das Betriebssystem soll Arbeitsabläufe beschleunigen. Wer etwa während des Schreibens eine Information verifizieren möchte oder beim Arbeiten mit Tabellen Unterstützung benötigt, kann die Abfrage direkt einblenden und anschließend ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Die Bedienung macht dabei einen Spotlight-ähnlichen Eindruck.

Gemini App Google Mac

Bildschirmfreigabe für kontextbezogene Antworten

Eine zentrale Funktion der neuen Desktop-Version ist die Möglichkeit, Inhalte direkt vom Bildschirm zu teilen. Nutzer können einzelne Fenster oder Dateien an die Anwendung übergeben und darauf basierende Fragen stellen. So lassen sich beispielsweise Diagramme analysieren oder längere Inhalte zusammenfassen, ohne sie manuell zu übertragen.

Googles KI greift dabei auf den sichtbaren Kontext zu und kann gezielt auf Inhalte reagieren, die aktuell geöffnet sind. Das soll insbesondere bei komplexeren Aufgaben helfen, etwa bei der Auswertung von Daten oder beim Verständnis umfangreicher Dokumente.

Bildschirmfreigabe Gemini Ki Google

Zusätzlich integriert Google Funktionen zur Erstellung von Bildern und Videos direkt in die Anwendung. Diese lassen sich aus dem laufenden Arbeitsprozess heraus nutzen, ohne separate Anwendungen öffnen zu müssen. Auch kreative Workflows sollen so ohne Unterbrechung fortgesetzt werden können.

Die Mac-Ausgabe der Gemini-App steht ab sofort weltweit kostenlos zur Verfügung. Voraussetzung ist macOS 15 oder neuer. Google beschreibt die aktuelle Veröffentlichung als ersten Schritt und stellt weitere Funktionen für kommende Versionen in Aussicht.
16. Apr. 2026 um 06:49 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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