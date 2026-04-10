ChatGPT Pro: OpenAI führt neues 103-Euro-Abo ein

OpenAI erweitert sein Abo-Modell für ChatGPT um eine zusätzliche Preisstufe. Neben den bisherigen Angeboten zwischen kostenfreiem Free-Zugang, dem abgespeckten Go-Tarif und dem regulären Plus-Abo positioniert das Unternehmen nun ein neues Pro-Paket für 103 Euro im Monat. Damit reagiert der Anbieter auf eine steigende Nachfrage von Nutzern, die ChatGPT intensiver für Programmieraufgaben einsetzen.

Die bestehende Tarifstruktur bleibt grundsätzlich erhalten. Der kostenlose Zugang sowie der günstigere Go-Tarif enthalten weiterhin Werbung. Das Plus-Abo für 23 Euro pro Monat bleibt werbefrei und richtet sich an fortgeschrittene Anwender. Das bislang teuerste Angebot für 229 Euro monatlich wird zwar nicht mehr aufgeführt, ist laut OpenAI aber weiterhin verfügbar.

Fokus auf Entwickler und Codex

Im Mittelpunkt der neuen Preisstruktur steht das Programmierwerkzeug Codex. Dieses ermöglicht es, Code zu generieren, zu analysieren und zu überarbeiten. OpenAI richtet sowohl das Plus-Abo als auch die neuen Pro-Varianten gezielt auf diese Nutzung aus. Der neue 103-Euro-Tarif bietet dabei ein deutlich höheres Nutzungskontingent. Im Vergleich zum Plus-Modell steht etwa die fünffache Kapazität für Codex-Anfragen zur Verfügung.

Nach Angaben des Unternehmens soll dies insbesondere bei intensiven Arbeitssitzungen Vorteile bringen, wenn mehrere Aufgaben parallel laufen. Gerade in solchen Situationen greifen bisherige Nutzungsgrenzen schneller.

Nutzungsgrenzen bleiben bestehen

Trotz der erweiterten Kapazitäten bleibt ein Punkt unverändert. Keines der Abos bietet eine vollständig unbegrenzte Nutzung. Auch im neuen 103-Euro-Tarif gelten Obergrenzen, die lediglich höher angesetzt sind. Beim weiterhin verfügbaren 229-Euro-Abo liegen diese laut Anbieter etwa zwanzigmal über dem Plus-Abo.

Zum Start des neuen Tarifs gewährt OpenAI vorübergehend erhöhte Limits. Bis Ende Mai können Nutzer mehr Codex-Anfragen stellen als langfristig vorgesehen. Parallel dazu wächst die Nutzung des Werkzeugs deutlich. Nach Unternehmensangaben greifen inzwischen mehrere Millionen Nutzer pro Woche auf Codex zu. Die Aktivität hat sich innerhalb weniger Monate vervielfacht.