Claude Code: Neue Mac-App und automatisierte Routinen

Die Desktop-Anwendung von Claude Code wurde überarbeitet und erhält eine neu strukturierte Oberfläche. Im Mittelpunkt des Redesigns steht die Möglichkeit, mehrere Arbeitsumgebungen parallel in einem Fenster zu öffnen. Eine Seitenleiste dient dabei der zentralen Verwaltung, über die sich einzelne Sitzungen schnell wechseln und organisieren lassen.

Ergänzt wird das Update durch zusätzliche Werkzeuge, die bislang häufig über externe Anwendungen genutzt wurden. Dazu zählen ein integriertes Terminal, eine Bearbeitungsansicht für Dateien sowie Vorschaufenster für HTML- und PDF-Inhalte. Auch die Anzeige von Änderungen in Code-Dateien wurde beschleunigt, um Anpassungen schneller nachvollziehen zu können. Die einzelnen Elemente lassen sich per Drag-and-Drop anordnen, wodurch sich die Oberfläche an unterschiedliche Arbeitsweisen anpassen lässt.

Bestehende Erweiterungen für die Kommandozeile bleiben weiterhin kompatibel und funktionieren unverändert innerhalb der Anwendung. Damit richtet sich die Überarbeitung vor allem an Entwickler, die ihre Arbeitsumgebung stärker bündeln möchten.

Automatisierte Routinen

Parallel zur neuen Desktop-Version führt Claude Code ein System für automatisierte Abläufe ein, das sich derzeit in einer Vorschauphase befindet. Diese sogenannten Routinen bündeln eine einmal definierte Aufgabe und führen sie anschließend selbstständig aus. Grundlage ist eine Kombination aus Eingabeanweisung, verknüpften Code-Repositorien und angebundenen Diensten.

Die Ausführung erfolgt nicht lokal, sondern auf Servern des Anbieters. Dadurch können Routinen auch dann weiterlaufen, wenn der eigene Rechner ausgeschaltet ist. Ausgelöst werden sie entweder zu festen Zeiten, durch externe API-Aufrufe oder als Reaktion auf Ereignisse in Entwicklungsplattformen wie GitHub.

Typische Einsatzfelder liegen in wiederkehrenden Aufgaben. Dazu zählen etwa das Sortieren von Fehlerberichten, automatisierte Code-Prüfungen oder das Erstellen von Vorschlägen für Änderungen. Auch nach Software-Veröffentlichungen können Routinen genutzt werden, um Systeme zu prüfen und Rückmeldungen zu liefern.

Die neue Funktion steht Nutzern kostenpflichtiger Tarife zur Verfügung.