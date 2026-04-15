Amazon erneuert Fire TV: Neuer Stick, neue Oberfläche, Gratis-Kanäle

Amazon baut sein Fire-TV-Angebot weiter aus und ergänzt das Portfolio um einen neuen Streaming-Stick. Der Fire TV Stick HD fällt vor allem durch seine kompakte Bauform auf. Im Vergleich zum Vorgänger ist das Gerät deutlich schmaler und lässt sich leichter in dicht belegte HDMI-Anschlüsse einstecken. Auch unterwegs soll sich der Stick einfacher verstauen lassen.

Die Stromversorgung erfolgt direkt über den Fernseher. Ein USB-C-Kabel verbindet den Stick mit einem entsprechenden Anschluss, ein separates Netzteil wird dadurch überflüssig. Laut Anbieter arbeitet die neue Generation zudem spürbar schneller als bisherige Modelle. Das soll sich vor allem beim Wechsel zwischen Anwendungen und beim Laden von Inhalten bemerkbar machen.

Geplant ist außerdem eine neue Anzeigeoption, die auf bessere Lesbarkeit abzielt. Eine adaptive Darstellung vergrößert auf Wunsch kleinere Bedienelemente und passt gleichzeitig größere Inhalte an. Nutzer können verschiedene Darstellungsgrößen wählen, um Menüs und Inhalte besser zu erfassen.

Der neue Fire TV Stick HD soll für 44,99 Euro angeboten werden. Ein genauer Termin für den Verkaufsstart wurde noch nicht genannt.

Neue Oberfläche bündelt Inhalte

Parallel zur Hardware hat Amazon eine überarbeitete Fire-TV-Oberfläche angekündigt, deren Einführung für Ende April vorgesehen ist. Die Navigation soll klarer strukturiert sein und Inhalte aus unterschiedlichen Streaming-Diensten stärker zusammenführen. Neue Kategorien helfen dabei, Filme, Serien oder Live-Angebote schneller zu finden.

Ein spezieller Bereich widmet sich Sportübertragungen. Dort werden aktuelle Spiele gebündelt angezeigt und direkt mit verfügbaren Streams verknüpft.

Fire TV Channels

Ergänzend startet in Deutschland ein neues Angebot für kostenlose Inhalte. Unter dem Namen Fire TV Channels stellt Amazon werbefinanzierte Programme bereit, die ohne zusätzliche Installation abrufbar sind. Die Inhalte werden in die bestehende Oberfläche integriert und erscheinen sowohl thematisch sortiert als auch direkt auf der Startseite.

Der Fire-TV-Refresh flankiert die heute Nachmittag angegangene Neuordnung des TV-Geschäfts. Mit Geräten wie dem Ember Artline hatte Amazon bereits angekündigt, Hardware und Inhalte stärker miteinander zu verzahnen. Während dort die Nutzung des Bildschirms im Alltag im Mittelpunkt steht, erweitert Amazon nun die Softwareseite um zusätzliche Inhalte und eine vereinfachte Navigation.