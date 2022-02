Netzpolitik: Telegram sperrt Hildmann, RT DE zieht vor Gericht

Wir erinnern #Apple und #Google an ihre gesellschaftliche Verantwortung. Solange sie Apps wie #Telegram in ihren Stores anbieten, sind sie auch eine Form von Brandbeschleuniger für #Rechtsextremismus und #Verschwörungstheorien . Kein Platz für #Hass und #Mordaufrufe !

