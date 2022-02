Telegram-Konflikt: Bislang fehlte der Kontakt, jetzt hilft Apple

Hierzulande steht der Kurznachrichten-Dienst als Sammelbecken von Rechtsextremen und Radikalen in der Kritik auf dem Morddruhungen geteilt und Personen des öffentlichen Lebens bedroht wurden. Innenministerin Faeser hatte Google und Apple daraufhin öffentlich dazu aufgefordert aktiv gegen Extremismus vorzugehen und den Unternehmen eine Mitverantwortung für die in den Apps geteilte Inhalte unterstellt.

Während Faeser in einem Interview mit dem Deutschlandfunk laut über die Abschaltung des Kurznachrichten-Dienstes nachdachte und einige Tage später dann sogar das Bundeskriminalamt in die Spur schickte , um verdächtige Personen in Telegram-Konversationen zu identifizieren, war man hinter den Kulissen noch auf der Suche nach einer Kontaktadresse, um in einen konstruktiven Dialog mit den Telegram-Machern zu treten.

Wir erinnern #Apple und #Google an ihre gesellschaftliche Verantwortung. Solange sie Apps wie #Telegram in ihren Stores anbieten, sind sie auch eine Form von Brandbeschleuniger für #Rechtsextremismus und #Verschwörungstheorien . Kein Platz für #Hass und #Mordaufrufe !

