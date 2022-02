Apple Stores: Erste Änderungen nach Mitarbeiter-Protesten stehen an

Apple will die Arbeitsbedingungen in den knapp 300 amerikanischen Filialgeschäften spürbar aufwerten und damit auf den angespannten Arbeitsmarkt in Übersee reagieren, der schon seit geraumer Zeit mit einem Mangel an Service-Personal zu kämpfen hat. Zudem dürfte der Konzern auch auf die in den vergangenen Wochen laut geäußerte Kritik aus Reihen des eigenen Personals reagieren. Dieses hatte Lohnsteigerungen von Apple gefordert und dem Konzern mehrfach vorgeworfen nicht beziehungsweise nicht schnell genug auf Missstände zu reagieren.

Krankentage, Urlaub, Hilfe für Familie

Wie die Wirtschaftsnachrichten-Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, seien sowohl Veränderungen für Teilzeitkräfte als auch für vollbeschäftigte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geplant, die Anfang April in Kraft treten und sich vor allem auf drei Bereiche konzentrieren sollen: Mehr Krankentage. Mehr Urlaub. Unterstützung für Familien.

Mehr Krankentage : Vollzeitbeschäftigte sollen sich über eine Verdopplung der standardmäßig gewährten sechs Krankentage im Jahr freuen können. Fortan wird Apple diese an bis zu zwölf Tagen im Jahr auch bei krankheitsbedingter Abwesenheit weiter vergüten. Auch Teilzeitkräfte sollen entsprechend berücksichtigt werden.

: Vollzeitbeschäftigte sollen sich über eine Verdopplung der standardmäßig gewährten sechs Krankentage im Jahr freuen können. Fortan wird Apple diese an bis zu zwölf Tagen im Jahr auch bei krankheitsbedingter Abwesenheit weiter vergüten. Auch Teilzeitkräfte sollen entsprechend berücksichtigt werden. Mehr Urlaub : Zusätzliche Urlaubstage, die bislang erst nach einer Betriebszugehörigkeit von fünf Jahren gewährt wurden, sollen fortan bereits nach dem dritten Jahr im Unternehmen empfangen werden können. Teilzeitkräfte sollen mit sechs bezahlten Urlaubstagen im Jahr ausgestattet werden.

: Zusätzliche Urlaubstage, die bislang erst nach einer Betriebszugehörigkeit von fünf Jahren gewährt wurden, sollen fortan bereits nach dem dritten Jahr im Unternehmen empfangen werden können. Teilzeitkräfte sollen mit sechs bezahlten Urlaubstagen im Jahr ausgestattet werden. Unterstützung für Familien: Ebenfalls eine Neuerung für Teilzeitkräfte: Auch diese sollen fortan einen Anspruch auf bis zu sechs Wochen Elternzeit haben. Zudem soll Apple planen, diesen den Zugriff auf die subventionierte Notfallbetreuung von pflegebedürftigen Familienmitgliedern und Kindern zu gewähren.

Änderungen, die Apple auf Nachfrage bestätigt hat. In den USA hatte das Unternehmen zuletzt immer wieder mit Mitarbeiter-Protesten zu kämpfen. ifun.de berichtete: