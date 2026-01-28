Nach tödlichen Schüssen in den USA: Tim Cook ruft zur Deeskalation auf

Nach den tödlichen Schüssen auf den Intensivpfleger Alex Pretti in Minneapolis, der den Protest gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE mit seinem Leben bezahlte, hat sich Apple-Chef Tim Cook mit einem Mitarbeiter-Memo an die Belegschaft gewandt.

Donald Trump und Tim Cook bei einem Besuch im Weißen Haus

Der Konzernchef zeigte sich betroffen von den Ereignissen und warb für eine Beruhigung der Lage. Zugleich verwies er darauf, dass der Umgang mit staatlicher Gewalt und Migration die Gesellschaft derzeit stark bewege. In seiner Mitteilung betonte Cook, dass Respekt und Würde für alle Menschen zentrale Werte seien, an denen sich auch Unternehmen orientieren sollten.

Cook machte zudem deutlich, dass er das Thema in dieser Woche in einem Gespräch mit Donald Trump angesprochen habe. Nach seinen Angaben sei der Austausch offen verlaufen. Die Wortwahl des Apple-Chefs deckte sich mit öffentlichen Äußerungen des Präsidenten, der ebenfalls eine Deeskalation in Minnesota angekündigt hatte. In diesem Zusammenhang ordnete Trump personelle Veränderungen in der Leitung der Abschiebebehörden des Bundesstaates an.

Cooks Mitarbeiter-Memo im Wortlaut:

Team, I’m heartbroken by the events in Minneapolis, and my prayers and deepest sympathies are with the families, with the communities, and with everyone that’s been affected. This is a time for deescalation. I believe America is strongest when we live up to our highest ideals, when we treat everyone with dignity and respect no matter who they are or where they’re from, and when we embrace our shared humanity. This is something Apple has always advocated for. I had a good conversation with the president this week where I shared my views, and I appreciate his openness to engaging on issues that matter to us all. I know this is very emotional and challenging for so many. I am proud of how deeply our teams care about the world beyond our walls. That empathy is one of Apple’s greatest strengths and it is something I believe we all cherish. Thank you for all that you do.

Tim

Politische Reaktionen und öffentliche Kritik

Der Vorfall in Minneapolis hatte in den USA breite Reaktionen ausgelöst. Pretti war bei einer Auseinandersetzung mit einem Beamten der Grenzschutzbehörde ICE ums Leben gekommen. Nur wenige Tage zuvor war es in der Stadt zu einem weiteren tödlichen Einsatz gekommen, diesmal durch einen Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde. Beide Ereignisse verstärkten die öffentliche Debatte über Vorgehen und Kontrolle föderaler Sicherheitskräfte.

Cooks Stellungnahme folgt auf eine kurze Phase, in der er auch persönlich in der Kritik stand. Kurz nach dem Schuss hatte er an einer Veranstaltung im Weißen Haus teilgenommen, bei der ein Dokumentarfilm über Melania Trump gezeigt wurde – ifun.de berichtete. Neben Cook waren dort auch weitere Spitzenmanager aus der Technologiebranche anwesend. Das Treffen beziehungsweise dessen Zeitpunkt wurde von Teilen der Belegschaft als unangemessen bewertet.