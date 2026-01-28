OpenAI Prism: Neuer KI-Workspace für wissenschaftliches Schreiben

OpenAI hat mit Prism einen neuen, kostenlosen Workspace für wissenschaftliches Schreiben und Zusammenarbeit veröffentlicht. Das Angebot richtet sich an Forscherinnen und Wissenschaftler, die ihre tägliche Arbeit stärker bündeln möchten.

Prism ist ab sofort für alle Nutzer mit einem persönlichen ChatGPT-Konto verfügbar. Später soll der Dienst auch in Business, Team, Enterprise und Education Tarifen nutzbar sein. Ziel des neuen Angebotes ist es, typische Arbeitsprozesse in der Forschung zu vereinfachen.

Im Forschungsalltag kommen häufig viele getrennte Werkzeuge zum Einsatz. Texte entstehen in Editoren, Literatur liegt als PDF vor, mathematische Inhalte werden in LaTeX gepflegt und Diskussionen finden in separaten Chats statt. Dieser Wechsel kostet Zeit und erschwert den Überblick. Prism will hier ansetzen und Schreiben, Überarbeiten und Zusammenarbeit in einer cloudbasierten Umgebung zusammenführen.

Zum Schreiben und Kollaborieren

Prism ist als LaTeX nativer Workspace aufgebaut. Forschende arbeiten direkt im Dokument und behalten dabei Struktur, Gleichungen, Abbildungen und Quellen im Blick. Das integrierte KI Modell GPT 5.2 unterstützt beim Formulieren, Überarbeiten und Durchdenken von Inhalten. Anders als bei externen Chatlösungen greift die KI auf das vollständige Projekt zu und kann Vorschläge im Zusammenhang des gesamten Manuskripts machen.

Auch die Zusammenarbeit ist zentraler Bestandteil. Mehrere Mitwirkende können gleichzeitig an einem Dokument arbeiten, Kommentare hinterlassen und Änderungen nachvollziehen. Da Prism vollständig cloudbasiert ist, entfällt die lokale Einrichtung von LaTeX-Umgebungen. Versionskonflikte und manuelle Zusammenführungen sollen so reduziert werden, damit Teams sich stärker auf Inhalte konzentrieren können.

Premium-Funktionen werden nachgereicht

Prism ist ohne Abonnement nutzbar und erlaubt unbegrenzt viele Projekte und Mitwirkende. Damit verfolgt OpenAI das Ziel, den Zugang zu professionellen Werkzeugen für wissenschaftliches Arbeiten zu erleichtern. Leistungsstärkere KI-Funktionen sollen künftig Teil kostenpflichtiger ChatGPT-Tarife werden.

Der Anbieter sieht Prism als frühen Schritt in Richtung einer stärker KI-gestützten Forschung. Während KI die Softwareentwicklung bereits deutlich verändert hat, soll sie nun auch den wissenschaftlichen Alltag effizienter machen. Dabei geht es weniger um einzelne Durchbrüche als um die Reduktion von Reibungsverlusten bei Routinetätigkeiten wie Schreiben, Überarbeiten und Abstimmen.