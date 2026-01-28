Motorisierte Mini-Webcams: OBSBOT Tiny 3 und Tiny 3 Lite starten

Der Anbieter OBSBOT bringt heute zwei neue Webcams seiner Tiny-Serie in den Handel. Mit der OBSBOT Tiny 3 und der OBSBOT Tiny 3 Lite erweitert der Hersteller sein Angebot an motorisierten PTZ-Webcams, die sich sowohl an ambitionierte Privatanwender als auch an professionellere Nutzer richten, die häufig in Video-Meetings, Online-Unterrichtssituationen und hybriden Präsentationen stecken.

Beide Modelle sind ab sofort über den Hersteller, Amazon sowie den Fachhandel erhältlich.

Wir haben seit gut einem Jahr die günstigere Tiny SE im Einsatz und können das Paket aus Hard- und Software durchaus empfehlen. Die neuen Modelle treten nun noch mal mit deutlich besserenLeistungsdaten an.

Gemeinsam ist beiden Kameras der kompakte Formfaktor, die motorisierte Schwenk- und Neigetechnik sowie die enge Verzahnung aus Hardware und Software. OBSBOT verfolgt damit weiter den Ansatz, Funktionen aus dem Bereich professioneller Kameras in ein klassisches Desktop-Webcam-Format zu übertragen. Neben automatischem Personen-Tracking zählen dazu Gesten- und Sprachsteuerung sowie die Einbindung in die hauseigene Mac-Anwendung OBSBOT Center.

4K-Webcam mit Fokus auf Bild und Ton

Die OBSBOT Tiny 3 ist das höher positionierte Modell der neuen Generation. Sie bietet eine 4K-Videoausgabe mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde sowie hohe Bildraten in Full HD. Ergänzt wird die Kamera durch ein integriertes Mikrofonsystem, das mehrere Audio-Modi unterstützt und Sprache gezielt erfassen soll. Bildausschnitt und Kamerabewegung lassen sich automatisch anpassen, etwa bei Präsentationen oder wenn sich der Sprecher im Raum bewegt.

Zur Ausstattung zählen außerdem verschiedene Tracking-Modi, voreinstellbare Kamerapositionen sowie Software-Funktionen zur Feinjustierung von Belichtung und Weißabgleich. Die Tiny 3 ist für 379 Euro erhältlich.

Tiny 3 Lite als günstigere Alternative

Parallel bringt OBSBOT mit der Tiny 3 Lite eine preislich reduzierte Variante auf den Markt. Sie übernimmt das Grundkonzept der Tiny-Serie, verzichtet jedoch auf einzelne Ausstattungsmerkmale der größeren Version.

Dazu zählen die erweiterten KI-Modi wie Desk Mode und Whiteboard Mode, die für Draufsichten auf den Schreibtisch beziehungsweise für die automatische Erkennung von Schreibflächen gedacht sind. Auch bei der internen Bildverarbeitung, dem Autofokus und der maximalen Lichtreserve ist die Tiny 3 breiter aufgestellt.

Die Tiny 3 Lite konzentriert sich dagegen auf die grundlegenden PTZ- und Tracking-Funktionen, verzichtet auf diese Spezialmodi und nutzt eine einfachere Sensor- und Fokusarchitektur. Für klassische Video-Calls und Meetings ist das in der Regel ausreichend. Wer jedoch häufiger präsentiert, unterrichtet oder die Kamera flexibel in unterschiedlichen Szenarien einsetzen möchte, profitiert bei der Tiny 3 von den zusätzlichen Reserven und Funktionen.

Die OBSBOT Tiny 3 Lite startet zu einem Preis von 229 Euro. Beide Modelle sind ab sofort verfügbar.

