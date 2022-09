Musik-Player Doppler: Großes Update übernimmt iTunes-Mediathek

Gute Nachrichten für MP3-Fans sind zudem die Integrationen der Beliebten mac-Anwendungen Meta, Mp3tag und Yate, um die sich der Doppler-Entwickler Ed Wellbrook gekümmert hat. So lassen sich in der Doppler-Mediathek verwaltete Musik-Dateien per Mausklick direkt mit einem der drei genannten Werkzeuge editieren.

Eben jener Zielgruppe, die Apples Musik-App wegen dem Durcheinander aus lokaler Musik-Sammlung und Streaming-Dienst inzwischen eher meidet, will Version 2.1 der Doppler-App nun beim Umzug helfen. Dafür bietet die neue Ausgabe einen 1-Klick-Import vorhandener Musiksammlungen an.

