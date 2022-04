Mit Mp3Tag: Ordner-Namen auf Basis von MP3-Tags ändern

Wie lassen sich Ordner voller MP3s so umbenennen, dass diese anhand der in ihnen gesicherten Dateien neu benannt werden? Also so, dass die Informationen zu Interpret und Album, die in den sogenannten ID3-Tags der MP3-Dateien notiert sind, genutzt werden, um den Ordner zu benennen, der die entsprechenden Dateien beinhalten soll?



Eine Frage, auf die wir am Wochenende etwas mehr Zeit als eigentlich eingeplant verschwendet haben und hier nun ein wenig angeeignetes Wissen auslagern möchten, um Anwendern und Anwenderinnen in ähnlichen Situationen die lange Suche nach geeigneten Problemlösungen zumindest etwas zu verkürzen.

Kraftvolle Umbenennungen mit Mp3Tag

Geholfen hat uns der ID3-Tag-Editor Mp3Tag, der seit geraumer Zeit auch zum Download im Mac App Store bereitsteht und hier zum Einmalpreis von 20 Euro geladen werden kann. Auf der Entwickler-Seite gibt es eine kostenlose Testversion, die sich eine Woche lang nutzen lässt.

Mp3Tag bringt mehrere kraftvolle Funktionen zum Umbenennen von Dateien (und auch Verzeichnissen) mit, zu denen unter anderem die sogenannten „Format Strings“ zählen.

Platzhalter, die eure Dateien und Ordner auf Basis vorhandener Tags nach belieben umbenennen können. In MP3-Tag markiert man dazu die Dateien, deren Verzeichnis umbenannt werden soll und wählt dann die Funktion „Tag nach Dateiname“, die mit dem Tastaturkürzel Command+1 aufgerufen werden kann.

Hier haben wir folgende „Format Strings“ aneinandergereiht:

~/%artist% - %album%/[CD$num(%discnumber%,1)/]$num(%track%,2). %title%

Die Platzhalter-Zeile im Detail

Die Zeile beginnt mit einem Slash und einer Tilde (~/) und meint damit das Home-Verzeichnis auf unserem Mac. Hier wird nun ein neuer Ordner nach dem Schema „Artist – Album“ erstellt, in dem weitere Unterverzeichnisse angelegt werden, wenn das Tag-Feld „Discnumber“ genutzt wird.

Die eckigen Klammern um den Format String [CD$num(%discnumber%,1)/] lasen diesen nämlich nur zur Anwendung kommen, wenn das Tag-Feld „Discnumber“ vorhanden und nicht leer ist. Der Zusatz „,1“ sorgt dafür, dass einstellige CD-Nummern genutzt werden. Anschließend landen in dem Verzeichnis dann die zuvor ausgewählten MP3s, die nach dem Schema „Titelnummer – Titel“ benannt werden.

Ist beim Umbenennen irgendetwas schief gegangen, könnt ihr die Aktion mit Command+Z wieder rückgängig machen.