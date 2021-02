Image2icon produziert Icons in Big-Sur-Optik

Die Mac-Anwendung Image2icon ist darauf spezialisiert, eigene Ordner-, Datei- und Programmsymbole zu erstellen. Ihr könnt dafür eigene Bilder verwenden, die mithilfe des Programms noch angepasst und dann im gewünschten Format gesichert werden. Damit das Unterfangen einfacher wird, hält Image2icon aber auch eine Auswahl an Vorlagen bereit, die entsprechend angepasst und bearbeitet werden können

Mit Version 2 haben die Entwickler ihre seit etlichen Jahren erhältliche App an macOS Big Sur angepasst. Mit Blick auf das von Apple zuletzt deutlich überarbeitete Erscheinungsbild von macOS war die Aktualisierung wohl auch dringend nötig. Die neu in der App verfügbaren Vorlagen zeigen sich nun an die Ästhetik von Big Sur angepasst und nehmen auch auf die aktuellen Standards für Mac-Icons Rücksicht. Nebenbei wurde Image2icon auch für Apple-Prozessoren optimiert.

Image2icon stammt von den „Shiny Frog“-Entwicklern, die auch für die beliebte Notiz-App Bear verantwortlich zeichnen. Die App ist mit eingeschränktem Funktionsumfang kostenlos erhältlich, auf die Vollversion kann man zum Preis von 10,99 Euro per In-App-Kauf aufrüsten. Die App ist auch im Rahmen der Software-Flatrate Setapp verfügbar.

Bei diesem Thema ist allerdings anzumerken, dass es unter macOS Big Sur nicht mehr möglich ist, die Symbole von von Apple vorinstallierten oder über den Mac App Store bezogenen Programmen zu ändern.