rlaxx TV startet auf Apple TV: Linear und mit Reklame

Der werbefinanzierte Streaming-Dienst rlaxx TV, ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort auch mit einer App für Apples Set-Top-Box vertreten.

rlaxx TV war erst Anfang des Jahres auf Amazons Fire TV-Geräten gestartet – nun lässt sich das TV-Angebot auch auf dem Apple TV installieren. Da die Inhalte von rlaxx TV allesamt werbefinanziert sind, kennt die Applikation dort weder Abos noch In-App-Käufe.

Linearer Kanäle mit Zusatz-Funktionen

rlaxx TV selbst sitzt in Kiel und setzt auf das Ausspielen linearer Kanäle. Diese werden durch erweiterte Funktionen wie etwa eine Pause-, Neustart- oder Später-Anschauen-Option ergänzt. Zudem bietet rlaxx TV seinen Zuschauern die Möglichkeit auf alle Inhalte in einem On-Demand-Katalog zuzugreifen. Nach eigenen Angaben will rlaxx TV so das „entspannte Erlebnis des linearen Fernsehens mit der Flexibilität eines VoD-Dienstes“ verbinden.

Inhaltlich setzt der Anbieter dabei auf einen bunten Mix aus den Kategorien Musik, Sport, Kids, Lifestyle, Adventure und Spielfilm.

Zu den Inhalte-Partnern des Anbieters gehören Inhaber von Video- und TV-Rechten aus Afrika, Asien, Nord- und Lateinamerika sowie aus Europa mit Premium-Inhalten wie Spiegel TV, Nitro Circus, Street League Skateboarding, Comedy Dynamics, World Poker Tour, Vevo Pop, Netzkino, Young Hollywood, Televisa Novelas oder HorizonSports.

Vorerst nur für Apple TV

Die Applikation für Apple TV ist 22 MB klein – dies liegt auch daran, dass sich rlaxx TV ausschließlich auf Apples TV-Kästchen installieren lässt und weder mit dem iPad noch mit dem iPhone kompatibel ist.

Wir haben rlaxx TV noch nicht ausprobiert und können daher weder die Inhalte noch die Werbeintensität des Dienstes bewerten. Solltet ihr euch jedoch für die Hintergründe interessieren, dann könnt ihr einen Blick in das eingebettete Video des YouTube-Kanals „Kultur im Norden“ werfen, hier haben die Verantwortlichen hinter rlaxx TV ihr Content-Angebot Ende des vergangenen Jahres im Interview vorgestellt.