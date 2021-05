mmhmm 2.0: Werkzeugkasten für Video-Präsentationen

Die neue Ausgabe der mmhmm.app besitzt unter anderem eine neue Teleport-Funktion, bei der zwei Anwender an unter schiedlichen Rechnern als Moderatoren in einem Videostream zusammengeschaltet werden können. Ebenfalls neu sind die überarbeiteten Voreinstellungen, die es fortan zulassen eigene Presets auf mehrere Folien gleichzeitig anzuwenden.

Das Produktversprechend der Verantwortlichen: mmhmm soll es so einfach wie möglich machen Hintergründe auszutauschen, Präsentationsfolien in den Videostream einzubinden, unterschiedliche „Räume“ und Extras wie Laserpointer zu nutzen. Auch ohne großartige Livestream-Erfahrung und die für Anwendungen wie OBS-Studio notwendige Einarbeitungszeit sollen mmhmm-Nutzer Videoinhalte arrangieren, den Sprecher im Bild platzieren und Einfluss auf das Ausgabevideo nehmen können.

Der Download manipuliert dafür das Kamerabild eurer FaceTime-Kamera und stellt das Ergebnis anschließend wieder in Form einer virtuellen Webcam zur Verfügung, die sich als Videoquelle in Anwendungen wie Zoom, Google Meet und Co. integrieren lässt.

