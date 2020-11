Mac-App „mmhmm“: Virtuelle Kamera peppt Video-Präsentationen auf

Die Mac-Anwendung mmhmm lies sich in den vergangenen Monaten nur mit einer entsprechenden Einladung aus dem Netz laden und einsetzen – jetzt ist die Desktop-Applikation für Nutzer im Homeoffice offiziell gestartet und kann von jedermann ausprobiert werden. Sollte euch der Account-Zwang nicht abschrecken könnt ihr hier zugreifen.

mmhmm installiert sich auf dem Mac als virtuelle Webcam und lässt sich anschließend in all jenen Anwendungen als Video-Quelle auswählen, die die manuelle Wahl der Kamera gestatten. Also leider nicht in FaceTime, dafür aber in Zoom oder Google Meet.

Als Kamera festgelegt greift mmhmm ihrerseits auf die Standard webcam eures Macs zu und manipuliert das Videobild nach euren Wünschen, ehe dieses wieder an die Video-Chat-App übergeben wird.

mmhmm macht so die Präsentation von Folien, den Einsatz virtueller Laserpointer, die Platzierung und Skalierung des eigenen Gesichtes und weitere Live-Effekte möglich.



Premium-App mit täglich 60 Frei-Minuten

mmhmm setzt dabei auf ein Freemium-Angebot, das euch den Funktionsumfang der App für 60 Minuten pro Tag kostenlos zur Verfügung stellt, anschließend jedoch einen kostenpflichtigen Premium-Account voraussetzt, der sich (wie sollte es 2020 auch anders sein) im Monats- oder Jahres-Abo begleichen lässt.

Monatlich verlangt mmhmm hier 10 Dollar und erlässt 15 Prozent bei jährlicher Zahlung. Studenten und Lehrkräfte erhalten auf Nachfrage per E-Mail dem Premium-Zugang ein Jahr kostenlos.

Der Download macht einen viel versprechenden Eindruck, der gerade jenen Anwendern gut unter die Arme greifen kann, die in ihren Video-Gesprächen häufiger präsentieren als selbst zuhören müssen. 10 Dollar im Monat sind dafür jedoch ein steiler Preis, die 60 Freiminuten jedoch ein faires Angebot, um herauszufinden ob sich mmhmm lohnt oder nicht.