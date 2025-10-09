Microsoft 365: macOS-Unterstützung wird beschnitten

Microsoft hat angekündigt, dass die aktuelle Version 16.101 von Microsoft 365 beziehungsweise Office 2024 für Mac die letzte sein wird, die das Betriebssystem macOS 13 Ventura unterstützt. Wer weiterhin Updates für die Office-Anwendungen auf dem Mac erhalten möchte, muss auf ein neueres Apple-Betriebssystem umsteigen.

Einschränkungen für ältere Systeme

Seit mehreren Jahren verfolgt Microsoft die Strategie, Office für Mac stets nur für die drei aktuellsten macOS-Versionen bereitzustellen, die auch noch Sicherheitsaktualisierungen von Apple erhalten. Mit der Veröffentlichung von macOS 26 Tahoe im September 2025 endet diese Unterstützung nun für das drei Jahre alte Ventura-System. Die drei aktuell unterstützten Versionen sind macOS 26 Tahoe, macOS 25 Sequoia und macOS 24 Sonoma.

Für Nutzer bedeutet dies konkret: Wer Microsoft 365 oder Office 2024 auf einem Mac mit Ventura weiterhin nutzen möchte, kann dies zwar tun, wird jedoch künftig keine Updates mehr erhalten. Dies betrifft sowohl funktionale Verbesserungen als auch sicherheitsrelevante Aktualisierungen. Microsoft weist darauf hin, dass dies potenzielle Risiken durch Sicherheitslücken mit sich bringen kann.

Das Update vom September 2025 (16.101) ist der letzte Build, der macOS Ventura unterstützt.

Das Update vom August 2024 (16.88) ist der letzte Build, der macOS Monterey unterstützt.

Das Update vom September 2023 (16.77) ist der letzte Build, der macOS Big Sur unterstützt.

Das Update vom Oktober 2022 (16.66) ist der letzte Build, der macOS Catalina 10.15 unterstützt.

Nutzer älterer Mac-Modelle, die macOS 24 Sonoma oder neuer nicht unterstützen, stehen damit vor einer schwierigen Entscheidung. Ohne Upgrade auf ein aktuelleres System dürfte der Funktionsumfang der Office-Anwendungen schrittweise eingeschränkt werden. Wer weiterhin auf Microsofts Bürosoftware setzen möchte, muss sein System aktualisieren oder auf ein neueres Gerät wechseln.

ONLYOFFICE und LibreOffice als Alternativen

Für Anwender, die auf ihrem Mac künftig keine Microsoft-365-Updates mehr erhalten, bieten sich mit LibreOffice und ONLYOFFICE zwei kostenfreie Alternativen an. Beide Programme lassen sich lokal installieren und ohne Cloud-Zwang nutzen.

LibreOffice ist aktuell in Version 25.8 verfügbar. Die Software bringt eine überarbeitete Startseite, schnellere Ladezeiten und Verbesserungen bei der Office-Kompatibilität mit.

ONLYOFFICE liegt seit Juni in Version 9.0 vor. Die Anwendung bietet eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, erweitert die Kompatibilität auf zusätzliche Formate wie Markdown oder Apple Pages und bringt neue Werkzeuge für PDFs, Formulare und Präsentationen mit.



