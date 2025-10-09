ifun.de — Apple News seit 2001. 44 819 Artikel

Strengere Bußgelder ab 2027 geplant

Blinkerpflicht und Bußgelder: Neue Vorschriften für E-Scooter kommen
Ab dem Jahr 2027 sollen neu zugelassene E-Scooter in Deutschland verpflichtend mit Blinkern ausgestattet sein. Ein entsprechender Verordnungsentwurf des Bundesverkehrsministeriums wurde vom Bundeskabinett gebilligt und soll unter anderem die technische Ausstattung der Fahrzeuge verbessern sowie verbindlichere Regeln für das Abstellen von Mietrollern schaffen.

E Scooter Regeln

Die begleitende Grafik des Bundesverkehrsministeriums

Künftig sollen Städte und Gemeinden eigene Vorgaben zum Abstellen auf öffentlichen Flächen festlegen können. Die Änderungen betreffen die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, die nun noch den Bundesrat durchlaufen muss.

Anpassung an Regeln für den Radverkehr

Viele der geplanten Änderungen orientieren sich an bestehenden Regelungen für Fahrräder. E-Scooter sollen in bestimmten Fällen, etwa bei grünen Pfeilen an roten Ampeln, analog zum Radverkehr abbiegen dürfen. Auch das Parken auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen soll erlaubt sein, sofern andere nicht gefährdet oder behindert werden.

Gleichzeitig werden Bußgelder angepasst: Für das unerlaubte Fahren auf Gehwegen steigt das Verwarnungsgeld von 15 auf 25 Euro. Auch das Mitnehmen einer zweiten Person auf dem Fahrzeug soll künftig mit 25 Euro statt wie bisher mit 5 Euro geahndet werden.

„Roll ohne Risiko“

Seit Einführung der E-Scooter im Jahr 2019 ist die Zahl der Unfälle mit Verletzten oder Toten deutlich gestiegen. Besonders häufig betroffen sind laut Statistik junge Nutzer von Leihfahrzeugen. Vor diesem Hintergrund ist bereits im Juli die Verkehrssicherheitskampagne „Roll ohne Risiko“ gestartet.

Roll Ohne Risiko

Unter Federführung des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) und mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums sollen E-Scooter-Fahrende auf zentrale Verhaltensregeln hingewiesen werden. Hinweise zu Gefahren wie Fahren unter Alkoholeinfluss, unerlaubte Mitnahme von Personen oder das Abstellen auf Gehwegen wurden damals auf Stickern und Lenkerschildern direkt an den Mietfahrzeugen platziert.

In Sachen E-Scooter wollen wir hier an die noch laufenden Prime-Day-Angebote von NAVEE erinnern. E-Scooter wie der N65i D mit Straßenzulassung (und Blinkern) sind aktuell noch mit 35 Prozent Rabatt für nur 517 Euro erhältlich.

  • Hat jemand ein Tipp.
    Reichweite 40/50 km reichen.
    Brauche keine unnötigen Dinge daran.
    Gerne etwas was nicht bei der Kleinsten Steigung nur noch 7kmh fährt.

    Der Markt ist extrem unübersichtlich geworden.

    Budget so 400€

  • Warum Zeit und Geld für das Erstellen von Regeln verschwenden, die sowieso keinen interessieren?

  • das sind wieder Bussgelder die niemand jucken wird, die wichtigsten Dinge wie zustellen von Eingängen von Ubahn Höfen, Hauseingänge, Strassen Übergänge nicht berücksichtig worden.

  • Warum erst ab 2027, gibt es dann endlich wieder die Streifenpolizei ? Regel ja, wer kontrolliert es ?

  • Fahre selbst immer die letzte Meile mit dem Scooter. Aber was da teilweise an Kindern (ja, Kinder!) unterwegs ist, kann ich nicht verstehen. Maximal 10 Jahre alt und dann noch zu zweit. Aber auch die „Möchtegerns“, welche möglichst cool daherkommen wollen, kennen die StVO nicht. Das nervt gewaltig. Aber die Polizei kontrolliert zu wenig…

  • Schaffe ein Problem, das ohne dich nicht existieren würde.
    Biete dann die vermeintliche Lösung dafür an.

  • Also E-Scooter nutze ich selbst häufiger. Ich finde zu zweit fahren geht gar nicht! Da sind auch 25 Euro sehr locker.

  • Ich finde, sorry, einfach wieder abschaffen. Weil **nicht wenige** NutzerInnen solcher Teile glauben, ihnen gehört der Gehweg, die Strasse usw. (wären nur sehr wenige, dann ‚von mir aus‘, aber es ist doch viel mehr als nur ’sehr wenige‘).
    Schade für die, die das Gerät „richtig“ einsetzen, aber wenn der andere teil es nicht lernen will und eher den Nichtnutzern schadet -> abschaffen/verbieten. So wie in einigen anderen Städten, z.B. Paris (zumindest die ‚öffentlichen‘).

  • Hier bei mir in der Umgebung sind circa ein Drittel der E Scooter mit 2 (manchmal sogar 3) Personen besetzt

  • Wen sollen solche läppischen Bußgelder abschrecken? Das muss richtig weh tun, ansonsten ändert sich da nichts.

  • Nich Mal Autofahrer respektieren die Blinkerpflicht, geschweige denn die E-Scooter „Rowdys“ !

  • Lustig, wie hier sich irgendwer Besserung erwartet wenn ja nichtmal Autos ordentlich kontrolliert werden. Gehsteigparken, Fußgänger und Radfahrer blockieren, Feuerwehranfahrtszonen, in Kurven parken, alles ganz normal.

    Und ja, gerade Leihroller sind in den meisten Fällen keine Mobilitätswende sondern Kinderspielzeug. Am besten noch <14 Jahre und zu zweit.

  • Die Bußgelder sollten verzehnfacht werden, damit die Hirnlosen, welche die Regeln missachten endlich zur Ordnung gerufen werden.
    Aber ein großes Problem gibt es trotzdem noch, ich habe das Gefühl, dass sich keiner für die Zuständigkeit der Regeln verantwortlich fühlt. Ich habe noch nie gesehen, dass die Polizei oder das Ordnungsamt einschreitet, wenn diese E-Roller auf den Gehwegenf ahren bzw. wenn zwei Personen auf dem Teil stehen.

  • 25€ ist doch keine abschreckende Strafe. 250€ wären angebracht…spuck mal in Malaysia/Singapur ein Kaugummi auf den Boden…

  • In der Stadt geht das viel größere Problem von Fahrradfahrenden aus. Würde mit wünschen, dass die zumindest endlich mal eine Kennzeichenpflicht haben.

  • Was nützt ein Blinker, wenn ihn keiner benutzt? Das macht mich jetzt schon kaum jemand. Und wenn ein Unfall passiert, will man nicht Schuld sein

  • Die sollen lieber dafür sorgen, dass man die Totgeburten mitnehmen kann in die Bahn

