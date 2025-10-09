Blinkerpflicht und Bußgelder: Neue Vorschriften für E-Scooter kommen

Ab dem Jahr 2027 sollen neu zugelassene E-Scooter in Deutschland verpflichtend mit Blinkern ausgestattet sein. Ein entsprechender Verordnungsentwurf des Bundesverkehrsministeriums wurde vom Bundeskabinett gebilligt und soll unter anderem die technische Ausstattung der Fahrzeuge verbessern sowie verbindlichere Regeln für das Abstellen von Mietrollern schaffen.

Die begleitende Grafik des Bundesverkehrsministeriums

Künftig sollen Städte und Gemeinden eigene Vorgaben zum Abstellen auf öffentlichen Flächen festlegen können. Die Änderungen betreffen die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, die nun noch den Bundesrat durchlaufen muss.

Anpassung an Regeln für den Radverkehr

Viele der geplanten Änderungen orientieren sich an bestehenden Regelungen für Fahrräder. E-Scooter sollen in bestimmten Fällen, etwa bei grünen Pfeilen an roten Ampeln, analog zum Radverkehr abbiegen dürfen. Auch das Parken auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen soll erlaubt sein, sofern andere nicht gefährdet oder behindert werden.

Gleichzeitig werden Bußgelder angepasst: Für das unerlaubte Fahren auf Gehwegen steigt das Verwarnungsgeld von 15 auf 25 Euro. Auch das Mitnehmen einer zweiten Person auf dem Fahrzeug soll künftig mit 25 Euro statt wie bisher mit 5 Euro geahndet werden.

„Roll ohne Risiko“

Seit Einführung der E-Scooter im Jahr 2019 ist die Zahl der Unfälle mit Verletzten oder Toten deutlich gestiegen. Besonders häufig betroffen sind laut Statistik junge Nutzer von Leihfahrzeugen. Vor diesem Hintergrund ist bereits im Juli die Verkehrssicherheitskampagne „Roll ohne Risiko“ gestartet.

Unter Federführung des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) und mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums sollen E-Scooter-Fahrende auf zentrale Verhaltensregeln hingewiesen werden. Hinweise zu Gefahren wie Fahren unter Alkoholeinfluss, unerlaubte Mitnahme von Personen oder das Abstellen auf Gehwegen wurden damals auf Stickern und Lenkerschildern direkt an den Mietfahrzeugen platziert.

In Sachen E-Scooter wollen wir hier an die noch laufenden Prime-Day-Angebote von NAVEE erinnern. E-Scooter wie der N65i D mit Straßenzulassung (und Blinkern) sind aktuell noch mit 35 Prozent Rabatt für nur 517 Euro erhältlich.