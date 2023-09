Microsoft Office: Unterstützung für macOS Big Sur fällt weg

In diesem Jahr wird die neue Version von macOS am 26. September erscheinen. Von da an werden neben der dann neuesten Version macOS 14 Sonoma nur noch der im vergangenen Jahr veröffentlichte Vorgänger macOS 13 Ventura und macOS 12 Monterey aus dem Jahr davor unterstützt.

Office-Nutzer aufgepasst (zumindest, wenn ihr ältere Apple-Rechner verwendet): Microsoft weist darauf hin , dass die mit der Versionsnummer 16.77 veröffentlichten September-Updates für die verschiedenen Office-Versionen die letzten sind, die macOS Big Sur offiziell unterstützen. Vom kommenden Monat an ist dann das 2021 veröffentlichte macOS Monterey das älteste Mac-Betriebssystem, das in vollem Umfang mit den Office-Programmen des Herstellers kompatibel ist.

