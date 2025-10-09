Podiumsgespräch bei OpenAI: Jony Ive spricht über neue KI-Geräte

Im Anschluss an die kürzlich bekannt gewordenen technischen Hürden beim geplanten KI-Gerät von OpenAI hat Apples ehemaliger Chef-Designer Jony Ive im Rahmen der OpenAI-Entwicklerkonferenz weitere Einblicke in die gestalterische Zusammenarbeit mit Sam Altman gegeben.

Während zuletzt vor allem die Anforderungen an Rechenleistung, Infrastruktur und Interaktionslogik im Vordergrund standen, rückte beim öffentlichen Podiumsgespräch der beiden Persönlichkeiten die Rolle von Design, Motivation und Nutzerbeziehung in den Mittelpunkt.

Entwicklung abseits klassischer Gerätekategorien

Anders als bei bisherigen Computergeräten oder Sprachassistenten verfolgen Ive und Altman das Ziel, Werkzeuge zu entwickeln, die nicht auf Display oder App-Struktur angewiesen sind. Stattdessen gehe es um eine möglichst natürliche Verbindung zwischen Mensch und Maschine, die ohne starre Bedienlogik auskommt.

Ive betonte, dass sein Team bewusst mit gewohnten Formfaktoren bricht, um neu zu denken, wie digitale Begleiter im Alltag funktionieren können. „Es wäre absurd zu glauben, dass atemberaubende Technologie durch Geräte vermittelt werden kann, die aus einer ganz anderen Zeit stammen“, so der langjährige Wegbegleiter des Apple-Gründers Steve Jobs.

Ein zentrales Thema des Gesprächs war die Art, wie Ideen entstehen und weiterentwickelt werden. Ive schilderte, dass gute Ansätze oft fragil beginnen und in einem Umfeld aus Vertrauen und gemeinsamer Erfahrung reifen. Altman wiederum hob die Geschwindigkeit der aktuellen technologischen Entwicklung hervor, die es erschwert, zwischen vielen guten Ideen zu priorisieren.

Dass sich das Team mittlerweile auf eine Produktfamilie fokussiere, wurde dabei als notwendiger Schritt beschrieben, um überhaupt konkrete Prototypen umsetzen zu können. „Wir haben rund zwanzig wirklich überzeugende Ideen, aber die eigentliche Herausforderung besteht darin, die richtigen auszuwählen und sie auch zu Ende zu bringen“, erklärte Ive.

Design als Verantwortung

Beide Gesprächspartner betonten, dass neue Technologien nicht nur funktional, sondern vor allem hilfreich und menschlich wirken sollen. Ziel sei es, Geräte zu entwickeln, die weniger überfordern und stattdessen Orientierung und Ruhe bieten.

Ive sprach sich ausdrücklich gegen ein rein funktional getriebenes Technikverständnis aus. Wichtiger als die nächste Leistungsstufe sei es, Werkzeuge zu schaffen, die den Menschen ernst nehmen und langfristig Vertrauen verdienen.