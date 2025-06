ONLYOFFICE für Mac: Kostenloses Office-Paket in Version 9.0

ONLYOFFICE für macOS ist ab sofort in Version 9.0 verfügbar. Das kostenlose Bürosoftware-Paket bringt eine überarbeitete Benutzeroberfläche mit und erweitert die Kompatibilität zu verschiedenen Dateiformaten.

Bereits mit dem Vorgänger hatte ONLYOFFICE Unterstützung für Apple Pages, Numbers und Keynote eingeführt. In der neuen Version kommen unter anderem Markdown-, ODG- und XLSB-Dateien hinzu.

Die Benutzeroberfläche wurde vollständig überarbeitet. Anwender können zwischen den neuen Designs „Modern Light“ und „Modern Dark“ wählen. Das Startfenster der App wurde vereinfacht, sodass sich neue Dokumente, Präsentationen und Tabellen schneller anlegen lassen. Überarbeitete Icons und ein aufgeräumtes Layout sollen die Bedienung insgesamt intuitiver machen.

Auch die Druckfunktion wurde erweitert. Dokumente lassen sich nun direkt aus der Vorschau heraus drucken, auf Wunsch mit oder ohne Systemdialog. Inaktive Fenster sind durch reduzierte Kontraste klarer erkennbar. Zudem lassen sich installierte Sprachpakete in den Einstellungen schneller finden, da häufig verwendete Sprachen priorisiert angezeigt werden.

Funktionen für PDFs, Präsentationen und Formulare

Der integrierte PDF-Editor erlaubt nun das Kopieren und Verschieben einzelner Seiten per Drag-and-drop. Darüber hinaus steht ein neues Formularwerkzeug zur Verfügung, mit dem sich Felder für Unterschriften oder Bilder einfacher einfügen und ausfüllen lassen.

Präsentationen lassen sich nun um Textanimationen ergänzen. Zusätzlich können Nutzer im Master-Layout festlegen, welche Elemente beim Wechsel von Folien erhalten bleiben. Auch in der Textverarbeitung gibt es neue Optionen: Absatzrahmen lassen sich per Schnellzugriff hinzufügen, Inhalte in geschützten Dokumenten gezielt bearbeiten und Änderungen zwischen Versionen vergleichen.

Mit Version 9.0 führt ONLYOFFICE zudem einen neuen Diagramm-Viewer ein. Damit lassen sich grafische Darstellungen aus kompatiblen Formaten direkt in der App öffnen. Für Tabellenkalkulationen stehen jetzt asynchrone Berechnungen sowie der Zugriff auf externe Datenquellen zur Verfügung. Die Mac-Anwendung bleibt kostenfrei und steht auf der Webseite der Macher zum Download bereit.

ONLYOFFICE steht auch in einer Version für iPhone und iPad zur Verfügung.