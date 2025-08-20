ifun.de — Apple News seit 2001. 44 297 Artikel

Datenschutz weiter im Fokus

LibreOffice: Die freie Office-Suite ist in Version 25.8 verfügbar
Die gemeinnützige Document Foundation hat die kostenlos erhältliche Office-Suite LibreOffice Version 25.8 freigegeben.

LibreOffice 25.8 bringt eine überarbeitete Start- und Infoseite mit, auf der sich die Oberfläche auswählen und das Erscheinungsbild anpassen lässt. Neue Nutzer können die Darstellung so direkt nach den eigenen Vorlieben einstellen.

Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Office-Kompatibiltät

Auch die Geschwindigkeit der Anwendungen wurde verbessert. Die Programme starten den Entwicklern zufolge schneller, große Dokumente lassen sich flüssiger durchblättern und selbst auf schwächeren Rechnern soll die Software spürbar besser reagieren. Nach Angaben der Entwickler öffneten Writer und Calc Dateien in internen Tests deutlich schneller, zudem soll eine optimierte Speicherverwaltung für stabileren Betrieb in virtuellen Umgebungen sorgen.

Auch die Kompatibilität zu Microsoft-Office-Formaten sei verbessert worden. So habe man die Silbentrennung und Abstandsregeln in Textdokumenten überarbeitet, die Schriftartenverwaltung in Impress angepasst und neue Funktionen für die Tabellenkalkulation Calc hinzugefügt. Darüber hinaus unterstützt LibreOffice nun den Export in das PDF-2.0-Format.

Beispiel für Datenschutz und digitale Souveränität

Die hinter dem Projekt stehenden Entwickler sehen ihre Anwendung weiterhin als Vorzeigeprojekt für Datenschutz und digitale Souveränität. Nutzer haben bei LibreOffice die Möglichkeit, ihre Daten vollständig lokal zu verarbeiten, ohne dass personenbezogene Informationen erhoben oder an externe Dienste übertragen werden.

Noch ein Hinweis für die Nutzer von älteren Computern: LibreOffice 25.8 ist die letzte Version der Office-Suite, die auf Rechnern mit dem 2019 erschienenen macOS Catalina 10.15 läuft. Zudem endet mit LibreOffice 25.8 die Unterstützung für ältere Windows-Versionen wie 7 und 8.1 sowie für 32-Bit-Systeme.
20. Aug. 2025 um 17:28 Uhr von Chris


  • Ich finde die Oberfläche von Onlyoffice moderner und das Updaten wesentlich einfacher. Hat bei mir Libreoffice ersetzt.

  • Ganz ehrlich, in welcher Hinsicht ist das jetzt schlechter als Microsoft Office ? Würde mich mal interessieren, weil ich dann auch überlege umzusteigen
    Gibt’s von denen auch nen email Client wie Outlook?

