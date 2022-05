Meteorologist und Big Weather: Wetter in der Mac-Menüleiste

Was die Anzeige von Wetter-Informationen in der Mac-Menüleiste angeht, ist eine Auswahl zwar vorhanden, an sich aber eher spärlicher Natur. Viele der im App Store erhältlichen Applikationen wollen hier vor allem Banner-Reklame anzeigen oder Abonnements verkaufen ohne eine wirklichen Mehrwert gegenüber Apples Wetter-Widget zu bieten, das bereits ab Werk auf jedem Mac verfügbar ist.

Das Wetter-Widget muss allerdings manuell aufgerufen werden und zeigt seine Tagesprognose nicht kontinuierlich an. Hier bieten sich Downloads wie Meteorologist und Big Weather an, die beide frisch aktualisiert wurden.

Big Weather – viele Funktionen ohne Abo

Bei Big Weather, der App des auch für OwlOCR verantwortlichen Entwicklers Tommi Urtti, hat das letzte Update den Basisfunktion der Anwendung ordentlich ausgebaut, so dass sich viele der bislang nur im Premium-Abonnement verfügbaren Wetteranzeigen nun auch in der kostenfrei erhältlichen Basis-Version nutzen lassen.

In der Menüleiste zeigt Big Weather die aktuelle Temperatur und ein Wetterzustands-Icon an, das sich wahlweise monochrom oder farbig darstellen lässt. Auf Mausklick stellt Big Weather eine Tagesvorschau, Windverhältnisse und eine Wochenprognose bereit.

Meteorologist

Die kostenfreie Anwendung Meteorologist steht ihrerseits in Version 3.5.2 zum Download bereit und liefert damit das erste Signifikante Update in diesem Jahr aus. Ausführlich haben wir den Download für Frickler bereits im letzten Sommer vorgestellt:

Meteorologist ist in der Lage das aktuelle Wetter aus zahlreichen Quellen abzurufen und zeigt das Ergebnis dann schlicht in der Menüleiste eures Macs an. Dabei entscheidet ihr welche Wetterquelle genutzt werden soll und könnt zwischen freien Angeboten und kostenpflichtigen Diensten wählen.