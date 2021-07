Meteorologist: Freie Wetter-App für die Mac-Menüleiste

Der Clou: Meteorologist bietet euch mehr als 10 Wetterdienste an, von denen ihr zur Abfrage der aktuellen Werte denjenigen nutzen könnt, der euch persönlich am zuverlässigsten erscheint. In den Konfigurationsoptionen der Anwendung müsst ihre dafür lediglich den abzufragenden Wetterdienst wählen und einen entsprechenden API-Schlüssel hinterlegen. Diese gibt es bei vielen Wetter-Diensten kostenlos, etwa im Fall von OpenWeatherMap . Wer Wert auf Premiumdaten legt, kann hier aber auch kostenpflichtige API-Schlüssel hinterlegen.

Zum einen wurde Meteorologist erst vor zwei Wochen das letzte Mal aktualisiert, wird aber schon seit 2003 aktiv entwickelt. Zum anderen hat die Mac-Freeware richtig viele Stellschräubchen. Konfigurationsoptionen und Auswahlschalter. Was hin und wieder auch ein Ausschluß-Kriterium sein kann, macht Meteorologist angenehm flexibel und die kleine Anzeige in der Mac-Menüleiste richtig gut anpassbar.

Wie sich eine schlichte Wetter-Anzeige in die Mac-Menüleiste bringen lässt, haben wir in unserem Eintrag zur Forecast Bar beleuchtet, gleichzeitig aber auch darum gebeten uns Alternativen zukommen zu lassen, da wir mit dem Ergebnis noch nicht hundertprozentig zufrieden waren. Konstantin ist dem Aufruf gefolgt und hat mit Meteorologist den Einsatz einer freien Wetter-Anwendung vorgeschlagen, die genau unsere Knöpfe drückt.

