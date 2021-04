Menuwhere bringt die Mac-Menüleiste zur Maus

Die Software-Schmiede Many Tricks, bekannt durch ihren Fenster-Manager Moom, hat in den vergangenen Monaten einige nette Mac-Applikationen ausgeliefert. Zuletzt haben wir hier auf ifun.de etwa über Displaperture und Menu Bar Tint berichtet.

Der neueste Download der in Oregon ansässigen Entwickler Peter Maurer und Rob Griffiths nennt sich Menuwhere und erfüllt eine Aufgabe, die den Alltag am Mac beschleunigen soll.

Die Mac-Menüleiste am Mauszeiger

Menuwhere platziert die Mac-Menüleiste der aktuellen Anwendung auf Tastendruck genau an der Position eures Rechner-Monitors, an der gerade der Mauszeiger verweilt. Durch das Menü lässt sich dann sowohl mit der Maus als auch mit Hilfe der Tastatur (Anfangsbuchstaben klappen die Menüelemente auf) und der Pfeiltasten navigieren. Um die Wege zusätzlich zu verkürzen bietet Menuwhere zudem die Möglichkeit an, einzelne Menüelemente komplett auszublenden und kann so etwa den oft nutzlosen „Hilfe“-Bereich standardmäßig verstecken.

Menuwhere selbst lässt sich als Menüleistenanwendung, als reguläre App mit Dock-Icon oder vollständig gesichtslos im Hintergrund starten und wartet anschließend auf den von euch festgelegten Tastatur-Kurzbefehl um eine kompakte Version des App-Menüs einzublenden, die aktuell in der Mac-Menüleiste angezeigt wird.

Gute Konfigurationsoptionen

Ganz nett ist: Auf Wunsch blendet Menuwhere auch die Alternativen Menüelemente durchgängig ein, die in der regulären Menüleiste erst sichtbar werden wenn die Alt-Taste gedrückt wird. Zudem kann Menuwhere inaktive Menüelemente, die sich ohnehin nicht anwählen lassen, einfach ausblenden.

Video: Menuwhere im Einsatz

In der so optimierten Kompaktversion der Menüleiste sind also gleichzeitig weniger nutzlose Elemente als auch mehr anwählbare Optionen vertreten als in der Standard-Menüleiste. Menuwhere kann kostenlos geladen und ausprobiert werden, die Lizenz kostet bei Gefallen anschließend 2,58 Euro. Menuwhere setzt mindestens macOS 10.10 Yosemite voraus.