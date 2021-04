Apple sagt „hello“: Neue Bildschirmschoner und Wallpaper mit Botschaft

Zuerst aufgefallen ist es dem Account „Basic Apple Guy“ auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter: Die farbig-abstrakten Hintergründe, mit denen Apple die neuen iMacs ausgestattet hat, sind Teil einer Botschaft. So handelt es sich bei den geschwungenen Linien nicht nur um gefällige Kurven, sondern um Teilbereiche des „hello“-Schriftzuges, der uns schon seit der Präsentation des ersten Macintosh 1984 begleitet. Zudem spielt die Farbvielfalt natürlich auf die bunten iMac G3-Modelle von 1998 an.

Apple has a message for us woven throughout the new iMac wallpapers. #AppleEvent pic.twitter.com/5GINsrJ3Kx

— Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) April 21, 2021