Displaperture: Runde Ecken für macOS Big Sur

Noch bis vor wenigen Tagen sah es auf der offiziellen Webseite der kostenfreien Mac-Anwendung Displaperture genau so aus, wie zu ihrem Debüt 2007.

Im Laufe der zurückliegenden 13 Jahre bot sich hier eine weitgehend unveränderte Mini-Anwendung an, die unter Mac OS X 10.8 oder neuer einen kleinen, optischen Eingriff in die Darstellung des Mac-Betriebssystems vornahm. Displaperture rundete die vier Bildschirm-Ecken ab und sorgte so für einen verspielten Retro-Lock des Macs.

Der Download verzichtete dabei auf tiefe Eingriffe in Apples Desktop-Betriebssystem und zeichnete lediglich ein paar schwarze Pixel auf den Bildschirm, die für eine Illusion von runden Ecken sorgten.

Gerüchte prophezeiten M1-Macs mit runden Ecken

Weitgehend in Vergessenheit geraten, feierte Displaperture dann im Zuge der Gerüchte um Apples neue Mac-Prozessoren ein Revival. Die App veranschaulichte, was in der Gerüchteküche bereits als Quasi-Fakt gehandelt wurde: Auf den neuen Macs mit M1-Prozessor würde es Apple wie beim iPhone machen und auch auf dem Desktop auf runde Ecken setzen. Überhaupt: In macOS 11 war alles so rund, dass eine Fortführung der neuen Geometrie an den Monitor-Rändern unausweichlich sei.

Inzwischen steht fest: Auch die M1-Macs setzen auf 90°-Ecken – dies hat der Beliebtheit der Displaperture aber keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: Die Macher haben der Displaperture-App haben auf die plötzliche Nachfrage nach dem Freeware-Download mit einem großen Update reagiert.

Ein Update für den Zeitgeist

So steht Displaperture nun in Version 2.0 zum Download bereits, setzt macOS 10.9 Mavericks voraus und wird nun als Universal-App für Apple-Prozessoren und Intel-Macs optimiert zum Download angeboten.

Was als Spaß und Spielerei für CRT-Nostalgiker startete, ist 13 Jahre später nun für den Geschmack einer neue Generation optimiert. Greift zu.