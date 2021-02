Menüleisten-Verwaltung „Hidden Bar“ für Apple-Prozessoren optimiert

Die Mac-Anwendung Hidden Bar ist jetzt auch für Macs mit Apple-Prozessoren optimiert. Die neue Version 1.7 lässt sich im Moment allerdings nur über GitHub laden, im Mac App Store bekommt man aktuell noch die bereits knapp ein halbes Jahr alte Vorgängerversion der App.

Hidden Bar unterstützt euch bei der Verwaltung der in der Menüleiste platzierten App-Symbole. Wer hier nicht in den kostenpflichtigen Platzhirsch Bartender investieren will, sollte Hidden Bar bei seiner Suche nach Alternativen einbeziehen. Ebenfalls zu erwähnen sind das allerdings schon länger nicht mehr aktualisierte Dozer sowie das optional mit Pro-Funktionen erhältliche Vanilla.

Auch Hidden Bar verfolgt das Konzept, durch Ausblenden seltener benötigter Menüleisten-Symbole für mehr Ordnung zu sorgen. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, welche der in der Menüleiste vorhandenen Programmsymbole durch Hidden Bar versteckt werden. Das Einblenden dieser Elemente kann wahlweise durch einen Mausklick oder auch per Kurzbefehl veranlasst werden.