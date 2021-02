Bartender: Version 4 bringt „Bartender Bar“ zurück

Offiziell befindet sich Version 4 der beliebten Bartender-Applikation noch immer in der Betaphase. Diese wurde bereits im vergangenen Oktober gestartet und prüft die neue Ausgabe des Menüleisten-Helfers nach wie vor auf Herz und Nieren.

Wer Bartender noch nicht kennt: Die Applikation für Ordnungsfreaks versteckt die Symbole der aktiven Menüleisten-Applikationen hinter drei Punkten, über die die so entfernten Icons wieder eingeblendet werden können. Gerade auf Macs, auf denen viele Menüleisten-Apps installiert sind, kann Bartender so wieder für mehr Übersicht sorgen und den Text-Menüs der aktiven Anwendungen mehr Platz lassen.

Die Bartender-Entwickler haben aktuell Version 4.0.37 zum Download bereitgestellt. In der neuen Testversion ist es erstmals möglich, beliebigen Menüleiste-Inhalten eigene Tastatur-Kurzbefehle zuzuweisen.

Bartender Bar wieder da

Neu in Ausgabe 4 der 15 Euro teuren Mac-Anwendung ist zudem die Wiedereinführung der so genannten „Bartender Bar“. In den Einstellungen konfiguriert, können die ausgeblendeten Symbole der Menüleisten-Applikationen auf Wunsch auch in der gesonderten „Bartender Bar“ dargestellt werden und kommen den Text-Menüs laufender Apps so nicht in die Quere.

In den Einstellungen der Bartender-App lässt sich zudem festlegen, welche Symbole immer in der Menüleiste angezeigt werden und welche immer versteckt werden sollen. Zudem könnt ihr hier das Bartender-Icon festlegen, bestimmen ob die Symbole für WLAN oder Lautstärke kurz nach vorgenommenen Änderungen eingeblendet werden sollen und sogar konfigurieren wie groß der Abstand einzelner Menüleisten-Symbole untereinander sein soll.

So lange sich Bartender noch in der bis zum Ende der Testphase kostenlosen Beta-Ausgabe laden lässt, können wir euch den Test der App ans Herz legen. Wer es rudimentär mag, wirft einen Blick auf die Freeware-Alternative Dozer, die ebenfalls in der Menüleiste aufräumt.