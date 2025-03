„Mappa Mini“: Schneller Kartenzugriff über die Menüleiste

Mappa Mini ist eine kleine Perle für all jene Mac-Besitzer, die regelmäßig eine Karten-App verwenden, um einen Ort nachzuschlagen oder eine Routenbeschreibung abzurufen. Anstatt zuvor die Karten-App von Apple zu starten oder eine Alternative dazu im Webbrowser zu öffnen, gibt man den gesuchten Ort direkt über die Menüleiste ein.

Wenn es lediglich um den schnellen Überblick geht, dürfte die kleine, direkt in der Menüleiste angezeigte Kartenansicht oft schon genügen. Ansonsten wartet die erweiterte Anzeige des gesuchten Ortes einen Mausklick später auf euch.

Alle relevanten Kartendienste unterstützt

„Mappa Mini“ basiert auf der in macOS integrierten MapKit-Schnittstelle und verwendet für die Vorschau in der Menüleiste dementsprechend die Karten-App von Apple. Welcher Kartendienst für die erweiterte Ansicht genutzt wird, könnt ihr in den Einstellungen der App selbst festlegen. Die Anwendung kann hier alternativ zur Karten-App von Apple auch Google Maps, Open Street Map, Waze oder HERE WeGo öffnen.

Darüber hinaus kann man über die Einstellungen zusätzlichen Einfluss auf die Anzeige der Menüleistenvorschau nehmen und beispielsweise die Größe der dort oben angezeigten Mini-Karten und den Radius bestimmen, der um den gesuchten Punkt herum angezeigt wird.

In „Mappa Mini“ gesuchte Orte können unter der kleinen Karte auch dauerhaft als Lesezeichen angeheftet werden. Zudem finden sich zu jedem der in der Menüleisten-App angezeigten Orte noch erweiterte Optionen vom Start einer Routenplanung über das Teilen bis hin zum Kopieren der Ortsangaben in die Zwischenablage.

Jetzt kostenlos erhältlich

Hinter „Mappa Mini“ steht der Entwickler Lucas Raggers, von dem wir in der Vergangenheit auch schon weitere Mac-Anwendungen wie Never Nap, Check Check Check oder Name Changer vorgestellt haben. Für „Mappa Mini“ musste man anfangs 2,99 Euro bezahlen. Mittlerweile bietet der Entwickler die Anwendung kostenlos an.