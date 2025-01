Dateien umbenennen: „Name Changer“ und „NameChanger“ helfen

Die Mac-Anwendung Name Changer greift euch unter die Arme, wenn ihr eine größere Anzahl von Dateien umbenennen oder den vorhandenen Dateinamen Ergänzungen hinzufügen wollt.

Die von der App hierfür gebotenen Möglichkeiten sind extrem vielseitig. So kann man die vorhandenen Dateinamen entweder komplett ersetzen oder um vorangestellte oder angehängte Textzusätze erweitern. Die Anwendung unterstützt Funktionen wie Suchen und Ersetzen, das Einfügen von Zeichen und fortlaufenden Nummern oder auch das Transformieren von Texten in Groß- und Kleinschreibung.

Besonders erwähnen wollen wir hier auch die optionalen EXIF-Funktionen von „Name Changer“. So könnt ihr beim Umbenennen von Bildern Informationen wie die Auflösung, den Blendenwert, das Objektiv oder das Kameramodell aus deren Metadaten auslesen und direkt in die Dateinamen übernehmen. Die zu bearbeitenden Dateien kann man dabei schnell und einfach per Drag-and-Drop ins App-Fenster ziehen, und die Dateinamen werden direkt an deren Ablageort geändert.

„Name Changer“ stammt wie die eben erst von uns vorgestellte Menüleisten-Aufgabenliste Check Check Check aus der Feder des Entwicklers Lucas Raggers. Die Anwendung ist vollständig deutsch lokalisiert und zum Preis von 5,99 Euro im Mac App Store erhältlich.

Nicht mit dem älteren „NameChanger“ verwechseln

Die „Name Changer“-App von Raggers ist nicht mit der vor sieben Jahren von uns vorgestellten Anwendung NameChanger zu verwechseln. Diese verfügt über einen weitgehend vergleichbaren Funktionsumfang und lässt sich kostenlos laden, sie wurde allerdings schon längere Zeit nicht mehr aktualisiert.

Falls ihr den beschriebenen Funktionsumfang lediglich in Ausnahmefällen braucht, dürfte das ältere und kostenlose Tool durchaus genügen. Nicht zuletzt, weil die Anwendung hier beim Ausprobieren auf einem Mac mit Apple-Prozessor zweimal abgestürzt ist, ist zumindest bei regelmäßiger Nutzung der Kauf des Namensvetters eine Überlegung wert.