Disney+ ist seit fünf Jahren in Deutschland

Disney+ ist jetzt seit fünf Jahren in Deutschland verfügbar. Nachdem der Videodienst bereits Ende 2019 in den USA angelaufen ist, konnte man das Film- und Serienabo ab dem 24. März 2020 auch in Deutschland abschließen.

Disney+ nimmt den Jahrestag zum Anlass, auf mehrere für dieses Jahr geplante, namhafte Neuzugänge aufmerksam zu machen. So stehen unter anderem die FX-Serien „Alien: Earth“ und „The Bear: King of the Kitchen“, die deutsche Produktion „Call My Agent Berlin“ sowie „Mufasa: Der König der Löwen“ und die zweite Staffel von „Andor“ auf dem Plan.

„Star Wars“-Fans werden sich natürlich besonders auf die Fortsetzung der von Lucasfilm produzierten Serie „Andor“ freuen. Hier geht es am 23. April mit einer neuen Staffel weiter:

In der neuen Staffel werden sich die Charaktere und ihre Beziehungen vertiefen, während der Krieg immer näher rückt und Cassian eine Schlüsselrolle in der Rebellenallianz einnimmt. Jeder wird auf die Probe gestellt, und je mehr auf dem Spiel steht, desto tiefgreifender werden der Verrat, die Opfer und die verschiedenen Absichten.

Bei „Alien: Earth“ handelt es sich um eine Sci-Fi-Horrorserie aus der Feder von Noah Hawley. In den Hauptrollen sind Sydney Chandler, Alex Lawther und Timothy Olyphant zu sehen.

„The Bear: King of the Kitchen“ ist die vierte Staffel der mit einem Emmy ausgezeichneten Dramedy. Zudem stehen für dieses Jahr noch neue Staffeln von „Percy Jackson: Die Serie“, „Phineas und Ferb“, „Will Trent“ und „Only Murders in the Building“ auf dem Plan.

Aus Deutschland kommt im Herbst mit „Call My Agent Berlin“ eine Adaption der in Frankreich erfolgreichen Comedy „Dix pour cent“, in der es um eine Künstleragentur und deren Mitarbeiter geht. Zu den Promi-Klienten der Agentur zählen unter anderem Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Iris Berben, Veronica Ferres, Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Christian Ulmen.

Deutlich an der Preisschraube gedreht

Rückblickend ist vor allem auch die Preisentwicklung von Disney+ interessant. Bei seinem Deutschlandstart lag der reguläre Jahrespreis für den Videodienst noch bei 69,99 Euro. Im Rahmen eines Einführungsangebots konnte man Disney+ damals sogar zum Jahrespreis von 59,99 Euro abonnieren. Für dieses Geld bekommt man inzwischen nur noch die Abo-Variante „Standard mit Werbung“ (5,99 Euro/Monat). Das reguläre Abo von Disney+ schlägt aktuell mit 9,99 Euro im Monat oder 99,90 Euro im Jahr zu Buche. Wenn man die Inhalte in 4K-Qualität sehen will, muss man monatlich 13,99 Euro oder 139,90 Euro im Jahr in die Hand nehmen.