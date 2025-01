Check Check Check: Einfache Aufgabenliste für die Menüleiste

Lucas Raggers hat bereits verschiedene kleinere Mac-Anwendungen im Programm, zuletzt fand der Entwickler bei uns im Zusammenhang mit seiner App NeverNap Erwähnung. Ganz neu bietet Raggers mit Check Check Check nun eine To-do-Liste für die Menüleiste an.

„Schon wieder eine To-do-Liste?“ werden sich jetzt einige Fragen. Aber gerne doch. „Check Check Check“ gefällt uns als in die Menüleiste integrierter Notizzettel einfach sehr gut. Die App ist dort schnell erreichbar und bietet alle Funktionen, die für das zeitlich begrenzte Speichern von anstehenden Aufgaben nötig sind.

Per Mausklick auf das App-Symbol in der Menüleiste klappt man die Liste mit vorhandenen Einträgen aus und kann direkt neue hinzufügen. Erledigte Dinge werden abgehakt und man kann in den Einstellungen der App festlegen, ob diese im Anschluss lediglich durchgestrichen oder gleich entfernt werden sollen.

Einträge sortieren und als Text anzeigen

Die Reihenfolge der einzelnen Einträge lässt sich leider nicht verändern, dafür hat man allerdings die Möglichkeit, die Notizen bei Bedarf mit einem Lesezeichen zu versehen, um sie auf diese Weise ganz oben in der Liste anzuheften. Ansonsten werden die einzelnen Punkte in der Reihenfolge ihrer Erstellung sortiert.

Ein kleines Bonus-Feature, mit dessen Hilfe man einen Listeneintrag besonders hervorheben kann, gibt es auch noch. Die Option „Show in Menu Bar“ sorgt dafür, dass der betreffende Text neben dem App-Symbol in der Menüleiste angezeigt wird. Diese Funktion kann man jeweils nur einer Position in der Liste zuweisen.

Als Einmalkauf im Mac App Store

Raggers sagt zu seiner App, dass er damit eine simple Alternative zu überfüllten E-Mail-Postfächern und komplexen Zeitmanagement-Methoden anbieten will. Die App wurde eben erst veröffentlicht und lässt sich aktuell in Version 1.0.2 im Mac App Store laden. Der Kaufpreis in Höhe von 2,99 Euro geht für die dauerhafte Nutzung absolut in Ordnung.