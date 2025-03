Paramount+ künftig mit 4K-Option und günstigerer Basis-Variante

Paramount+ überarbeitet sein Abonnement-Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zukünftig wird es in Deutschland und den beiden Nachbarländern möglich sein, das Angebot des Videodienstes in 4K-Qualität und mit Surround-Sound zu konsumieren. Zudem wird das Angebot von Paramount+ noch um eine günstigere, durch Werbung mitfinanzierte Abo-Variante ergänzt.

Mit der Option auf 4K UHD, HDR10, Dolby Vision und Dolby Atmos liefert Paramount+ nun auch hierzulande die von zahlreichen Abonnenten schon seit dem Start des Videodienstes in Deutschland gewünschte Möglichkeit, das Film- und Serienangebot in besserer Bild- und Audioqualität zu konsumieren.

Allerdings ist die Aufwertung auch mit einem erhöhten Monatspreis verbunden. Die Leistungsverbesserungen finden sich in der vom 26. März an verfügbaren Abo-Stufe „Paramount+ Premium“ wieder, für die man monatlich 12,99 Euro (17,90 Franken) investieren muss. Zudem setzt dies voraus, dass die ausgewählten Filme und Serien auch in diesen Qualitätsstufen verfügbar sind.

Die aktuell zum Monatspreis von 7,99 Euro verfügbare Abo-Variante „Paramount+ Standard“ bleibt auch zukünftig für all jene Nutzer erhalten, die mit dem Empfang in HD-Qualität zufrieden sind.

Paramount+ Basis mit Werbung ab Sommer

Zusätzlich wird Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz künftig auch in einer durch Werbeeinblendungen mitfinanzierten Variante verfügbar sein. Die neue Abo-Stufe „Paramount+ Basis“ wird noch in diesem Jahr verfügbar sein und soll monatlich 5,99 Euro beziehungsweise 7,90 Franken kosten. Die Bild- und Audioqualität wird hier identisch mit dem Standard-Abo sein. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht, Paramount spricht diesbezüglich lediglich von einem Beginn im Sommer.

Jahresabos nur in Österreich und der Schweiz

Interessant ist zu erwähnen, dass es in Deutschland auch weiterhin keine Möglichkeit geben wird, Paramount+ zu vergünstigten Preisen als Jahresabo zu nutzen. Diese Option bleibt ausschließlich Nutzern in Österreich und der Schweiz vorbehalten. Das Premium-Abo wird als Jahrestarif für 115,99 Euro beziehungsweise 161 Franken erhältlich sein. Die Basis-Variante wird 52,99 Euro beziehungsweise 71 Franken kosten.