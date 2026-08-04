Disney: Apple-Geräte vorerst weiter ohne 4K und HDR

Disney hat weitere Informationen zu den Einschränkungen bei der Bildqualität von Disney+ veröffentlicht. Dazu zählt eine Aufstellung jener Geräte, die nach der Umstellung auf eine alternative 4K-Technik unterstützt werden. Apple-Geräte bleiben dabei außen vor. Das gilt insbesondere für Apple TV.

Als derzeit unterstützte Geräte nennt Disney unter anderem Android-TV-Geräte, darunter ausgewählte Modelle von Google, Philips und Sony, außerdem Amazon Fire TV, LG-Fernseher ab 2020, Sky Glass und Sky Stream. Die Verfügbarkeit könne je nach Gerät variieren und sich künftig ändern. Disney kündigt an, die Unterstützung künftig auf weitere Geräte ausweiten zu wollen.

4K auf Fire TV und Smart-TVs, nicht auf Apple TV

Die neue Kundeninformation passt zu dem zuletzt von Disney beschriebenen Stand. Der Anbieter hatte bereits erklärt, dass 4K UHD in Deutschland schrittweise zurückkehrt, HDR aber vorerst deaktiviert bleibt. Wir hatten darüber bereits im Zusammenhang mit der Rückkehr von 4K UHD für Disney+ Premium informiert.

Mit der nun veröffentlichten Information wird deutlich, dass besonders Apple-Nutzer von den Einschränkungen betroffen sind. Unabhängig vom verwendeten Gerät bleibt HDR in Deutschland für Abonnenten von Disney+ generell nicht verfügbar. Disney erklärt zwar, dass an einer Wiederherstellung gearbeitet wird. Einen Termin nennt der Streaming-Anbieter bislang jedoch nicht.

Sonderkündigung und anteilige Erstattung

Für Premium-Abonnenten von Disney+ gilt aufgrund der Einschränkungen ein Sonderkündigungsrecht. Disney informiert Premium-Abonnenten von Disney+ per E-Mail über diesen Umstand und erklärt, dass sie ihr Abo innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung beenden können. Bereits im Voraus bezahlte Gebühren werden erstattet.

Den Grund für die Maßnahmen bildet ein von Disney nicht näher erläutertes Gerichtsurteil im Zusammenhang mit der für 4K UHD verwendeten Streaming-Technologie. Disney hat bislang lediglich bestätigt, dass der Dienst in Deutschland gerichtlich zur Aussetzung von 4K UHD und HDR verpflichtet wurde. Als wahrscheinlicher Auslöser gilt weiterhin ein Patentstreit mit InterDigital, auch wenn Disney in der aktuellen Kundeninformation keine weiteren Details zu den beteiligten Parteien nennt.