Fernseh-App MacTV: Intel-Unterstützung und viele Fehlerkorrekturen

Vor wenigen Tagen hatten wir mit MacTV eine kleine Menüleisten-App vorgestellt, die Live-Fernsehen direkt auf den Mac bringt und sich bewusst auf eine einfache Bedienung konzentriert. Die Rückmeldungen aus den Kommentaren und über GitHub haben Fehler gemeldet und Einschränkungen moniert.

Jetzt liegt die überarbeitete Version 1.4 der Anwendung vor, die zahlreiche gemeldete Probleme behebt und erstmals auch ältere Intel-Macs unterstützt. Wir haben dabei nicht nur kleinere Fehler korrigiert, sondern mehrere technische Grundlagen der App angepasst.

Senderverwaltung und Tastatursteuerung

Die wichtigste Änderung betrifft die Verwaltung der TV-Sender. In der ersten Version griff die App intern auf zwei voneinander getrennte Senderlisten zurück. Dadurch konnten Probleme auftreten, sobald Nutzer Programme umsortierten oder eigene Streams ergänzten. Die Tastatursteuerung und die tatsächliche Wiedergabe liefen in manchen Fällen nicht mehr synchron.

Dieses Verhalten wurde angepasst. Die Senderliste wird nun direkt aus der Anwendung an die Streaming-Ansicht übergeben. Änderungen an der Reihenfolge oder neu hinzugefügte Sender werden dadurch sofort berücksichtigt. Auch die Navigation über Pfeiltasten oder Schaltflächen arbeitet jetzt mit derselben Datenbasis.

Darüber hinaus speichert MacTV nun zusätzliche Einstellungen dauerhaft. Dazu gehören die Position und Größe des Fensters ebenso wie aktivierte Untertitel. Beim erneuten Start öffnet sich die Anwendung wieder mit den zuletzt verwendeten Einstellungen. Auch Standard-Tastaturkürzel zum Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen funktionieren nun in allen Eingabefeldern der App.

Universal-App für Intel und Apple

Eine weitere Änderung betrifft die Kompatibilität der Anwendung. Das ursprüngliche Release war ausschließlich für Apple-Prozessoren vorbereitet. Die aktuelle Version kann als Universal-App auch auf älteren Intel-Macs genutzt werden.

Zusätzlich wurden zwei Darstellungsprobleme behoben. Nach einer manuellen Größenänderung des Fensters konnte es bislang vorkommen, dass der Videostream nach einem Neustart nicht mehr die komplette Fensterfläche ausfüllte. Ursache dafür war die Reihenfolge, in der Fenstergröße und Streaming-Ansicht geladen wurden. Dieser Ablauf wurde inzwischen angepasst.

Auch das Verhalten in Verbindung mit den Spaces von macOS wurde korrigiert. Zuvor erschien das Fenster unabhängig von den Einstellungen auf allen virtuellen Schreibtischen gleichzeitig. Nun wird dieses Verhalten nur noch aktiviert, wenn die Option „Immer im Vordergrund“ tatsächlich eingeschaltet ist.

MacTV bleibt weiterhin kostenlos, quelloffen und nur wenige Megabyte groß. Die Anwendung arbeitet, vom Stream-Abruf abgesehen, vollständig lokal.