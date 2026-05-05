MacTV: Schwebende Mini-App bringt Live-TV auf den Mac

Mit Radiobar hatten wir auf ifun.de erst vor wenigen Wochen eine schlanke Menüleisten-App für Internetradio vorgestellt, die vor allem durch schnelle Bedienung und lokale Verarbeitung auffiel. Nun folgt mit MacTV das zweite Claud-Code-Projekt für den Eigenbedarf, das wir einfach an euch durchreichen.

MacTV setzt auf ein ähnliches Prinzip, konzentriert sich aber auf die Übertragung von Live-Fernsehen. Die nur 3 Megabyte kleine Anwendung richtet sich an Nutzer, die das laufende Programm parallel zur Arbeit verfolgen möchten, ohne dafür Browser-Tabs oder umfangreiche Streaming-Anwendungen geöffnet zu halten.

Schwebendes Fenster, Tastatur-Steuerung

MacTV ist eine native macOS-Applikation, die nach dem Start in der Menüleiste verankert ist und ohne Dock-Icon auskommt. Die App lädt automatisch den zuletzt genutzten Sender, ein separater Startbildschirm entfällt. Das Videofenster legt sich standardmäßig über allen anderen Anwendungen. Dieses Verhalten lässt sich bei Bedarf deaktivieren.

Die Steuerung erfolgt weitgehend über die Tastatur. Ihr könnt Sender mit den Pfeiltasten vor- und zurückschalten, einzelne Programme über Zahlentasten direkt anwählen oder Ton und Untertitel aktivieren. Auch der Wechsel in den Vollbildmodus ist ohne Maus möglich. Ergänzend bietet das Menüleisten-Symbol Zugriff auf zentrale Funktionen und eine Senderauswahl.

Derzeit stehen 26 Programme bereit, darunter die bekannten Angebote der ARD- und ZDF-Familie sowie zusätzliche Sender wie Arte oder Phoenix. Auch mehrere Musikkanäle sind integriert. Darüber hinaus lässt sich die Senderliste im Einstellungsfenster anpassen. Neue Streams können hinzugefügt, bestehende Einträge verändert oder neu sortiert werden.

In Swift, quelloffen und kostenfrei

Die Anwendung ist in Swift entwickelt und nutzt das verbreitete HLS-Streamingformat, das auch von öffentlich-rechtlichen Anbietern eingesetzt wird. Dynamische Stream-Adressen, wie sie etwa beim ZDF zum Einsatz kommen, werden im Hintergrund automatisch aufgelöst.

MacTV arbeitet vollständig lokal. Es gibt keine Benutzerkonten, keine Cloud-Anbindung und keine Erfassung von Nutzungsdaten. Die App ist quelloffen und komplett kostenlos verfügbar und kann bei Bedarf angepasst werden. Voraussetzung für den Einsatz ist macOS 13 oder neuer.

Wer Interesse hat kann sich MacTV hier aus dem Netz laden.