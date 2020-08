macOS-Tipp: Beliebige Dateien per Tastenkürzel öffnen

Freunde kamen kürzlich mit einer schlichten Aufgabenstellung auf uns zu: Ein PDF-Dokument und eine Tabellen-Datei sollten sich auf dem Mac per Tastenkürzel aufrufen lassen. Am besten aus allen Anwendungen heraus und vorzugsweise ohne dafür gesonderte Drittanbieter-Software installieren zu müssen.

Eine Aufgabe, die wir mit Apples Automator und dem Erstellen eines sogenannten Dienstes gelöst haben und hier kurz notieren wollen, um anderen Anwendern zu helfen, die bestimmten Dokumenten ebenfalls einen Hotkey zuordnen möchten oder müssen.

Auch wenn die in den folgenden Absätzen beschriebene Lösung den skizzierten Job zuverlässig erledigt, gibt es natürlich etliche Alternativ-Ansätze. Solltet euch ein besserer, einfacherer oder schnellerer auf der Zunge liegen, dann freuen wir uns über einen kurzen Hinweis in den Kommentaren. Doch nun zu unserem Ansatz.

Dienst-Erstellung per Automator

Wir starten Apples Automator.app aus dem Programme–Order und wählen hier „Schnellaktion“ als Projekt aus, das es zu erstellen gilt.

Da unserer Aktion lediglich zwei Dateien öffnen soll, wählen wir im Bereich „Arbeitsablauf empfängt“ die Option „keine Eingabe“ und dies in „jedem Programm“.

Dann fügen wir das Modul „Angegebene Finder-Objekte abfragen“ in unseren Arbeitsablauf ein und fügen hier die beiden Dateien hinzu, die es zu starten gilt.

Als darauf folgende Aktion wählen wir „Finder-Objekte“ öffnen und lassen die Auswahl hier unverändert auf „Standardprogramm“ stehen. Dies sollte in besprochen Fall dafür sorgen, dass das PDF mit Vorschau und die Tabelle mit der entsprechenden Tabellenverarbeitung geöffnet wird.

Nun speichern wir unsere Schnellaktion unter dem Titel „Anleitung“ ab.

Tastenkürzel zuweisen

Im nächsten Schritt muss nur noch das Tastaturkürzel zugewiesen werden. Dazu tauschen wir in die Systemeinstellungen und hier in den Bereich Tastatur > Kurzbefehle > Dienste ab. In der Kategorie „Allgemein“ wartet hier unser Dienst „Anleitung“ auf seinen Kurzbefehl.

Wir vergeben das Tastaturkürzel Control+Alt+Command+Ü weil wir glauben, dass keine andere App dieses für ihre Zwecke benutzt und sind fertig.

Immer wenn am Rechner nun, egal aus welcher Anwendung heraus, das Tastaturkürzel Control+Alt+Command+Ü aufgerufen wird, starten das PDF und das Tabellen-Dokument in ihren jeweiligen Anwendungen.