eufy: Security Keypad und Alarmsystem-Bundle jetzt erhältlich

Die auf Haushaltsgeräte und Sicherheitskameras spezialisierte Anker-Tochter Eufy bietet ihr Security Keypad nun euch in Europa an und ergänzt damit alle Überwachungskameras, die auf eine Eufy Security HomeBase zur Einbindung in das Heimnetz setzen.

Das 46 Euro teure Accessoire ist mit einer Akkulaufzeit von 180 Tagen ausgestattet und ist vor allem dazu gedacht, das Umschalten der Betriebsmodi komfortabler zu machen. Statt beim Verlassen der eigenen vier Wände stets zur App zu greifen, um hier zwischen Zuhause, Abwesend, Zeitplan oder deaktiviert umzuschalten, kann das Keypad dafür genutzt werden, den Betriebsmodus schnell zu setzen.

In Abhängigkeit von der Geräte-Konfiguration läuft das Scharfschalten der installierten Kameras dann mit einer Verzögerung zwischen 0 und 300 Sekunde, um euch nach dem Verlassen des Hauses noch genug Zeit zu geben, auch das Sichtfeld der Kameras zu passieren.

In der App lassen sich Zugangsocdes für ausgewählte Sicherheitsmodi anlegen, zudem können Individuelle Codes für einzelne Benutzer definiert werden.

Eufy selbst hat im kürzlich veröffentlichten Support-Eintrag „Keypad Essentials“ die wichtigsten Infos zum Tastenfeld zusammengefasst und fürht dort auch mehrere Anwendungsbeispiele vor. So können über das Tastenfeld auch nur Teile der installierten Security-Geräte aktiviert werden – dies verlangt jedoch das vorherige Anlegen entsprechender Betriebsmodi.

Das Security Keypad ist für die Wandmontage gedacht. Die beiliegende Basisplatte lässt sich mit einer Schraube oder alternativ über zwei selbstklebende Streifen arretieren.

Auch im Alarmsystem-Bundle erhältlich

Das Eufy Security Keypad ist dabei nicht nur im Einzelkauf, sondern auch fünfteiligen Smart Home Security-Paket erhältlich, das auf Anwender abzielt, die ihre Kameras noch ohne die Eufy Security HomeBase betreiben.

So beinhaltet das 180 Euro teure Bundle eine HomeBase-Station, ein Security Keypad, ein Bewegungssensor sowie zwei Eingangssensoren (für Tür oder Fenster).

