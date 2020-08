Meross: HomeKit-Außensteckdose zum Aktionspreis

Auf die mit HomeKit kompatible Meross WLAN Outdoor Steckdose haben wir bereits hingewiesen. Das Produkt war nach unserem Bericht allerdings schnell vergriffen. Jetzt ist die Doppelsteckdose wieder verfügbar und im Laufe der Woche 10 Euro günstiger als noch zur Markteinführung Anfang Juli.

So gibt es beim Kauf der Steckdose gerade 15 Prozent Rabatt, was den Preis von 40 auf 34 Euro drück. Zudem steht der Gutscheincode MSS620HK4 zur Verfügung, der noch mal 4 Euro abzieht. Das Angebot gilt nur bis zum 16. August. Unterm Strich bekommt ihr die HomeKit-Doppelsteckdose somit also für 30 statt 40 Euro.

Von Apple zertifizierter WLAN-Doppelstecker

Bei der HomeKit-Außensteckdose von Meross handelt es sich um einen von Apple zertifizierten und gegen Spritzwasser geschützten Doppelstecker, der über die Home-App oder auch per Siri gesteuert werden kann. Optional lässt sich die Steckdose auch zusammen mit der App des Herstellers verwenden.

Die beiden integrierten Außensteckdosen erscheinen jeweils separat in HomeKit und lassen sich dementsprechend auch getrennt schalten. Ergänzend findet sich mittig auf der Steckdose ein Druckschalter für die manuelle Bedienung.

Die HomeKit-Anbindung erfolgt über WLAN. Vorausgesetzt, ihr habt im Garten Netzabdeckung, profitiert ihr von der höheren Reichweite und den schnelleren Schaltzeiten dieser Verbindungsvariante gegenüber Bluetooth.