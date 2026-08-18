macOS Tahoe 26.7 mit Hinweisen auf neue Home-Geräte

Apple hat mit dem Release Candidate von macOS Tahoe 26.7 eine neue Vorabversion des Mac-Betriebssystems für Entwickler freigegeben, die Hinweise auf eine Vielzahl neuer Produkte enthält. Darunter finden sich auch Geräte, die zuletzt weniger im Fokus standen. Dazu zählt eine überarbeitete Siri Remote, die zusammen mit einer neuen Version von Apple TV erscheinen dürfte.

Das Apple-Blog MacRumors hat eine Liste der in macOS Tahoe 26.7 referenzierten Produkte zusammengetragen. Über die AirPods mit Kameras haben wir bereits berichtet. Mit besonderer Spannung erwarten wir, wie sich Apple künftig in den Bereichen Smarthome und Heimunterhaltung aufstellen will. In diesen Kategorien werden offenbar bereits mehrere neue Produkte getestet. Einen Teil davon könnten wir im Herbst zu sehen bekommen.

Home Hub taucht in zwei Varianten auf

Für Apples erwarteten Home Hub nennt macOS Tahoe 26.7 die Kennungen J490 und J491. Das Gerät soll sowohl mit Standfuß als auch zur Wandmontage angeboten werden und könnte als Siri-basierte Alternative zu Amazons Echo-Show-Geräten positioniert werden.

Begleitend dazu taucht mit „Pebble“ auch der Apple-interne Codename für das offiziell dann wohl homeOS genannte Betriebssystem der neuen Gerätekategorie auf. Damit verbunden sind Funktionen zur Smarthome-Steuerung im Gespräch. Mithilfe von Face ID könnten zudem persönliche Inhalte eingebunden werden.

Zusätzlich verweist macOS Tahoe 26.7 auf ein Produkt mit der Kennung HomeAccessory17,3 beziehungsweise J595. Apple arbeitet dem Vernehmen nach an einem Tischroboter mit dieser Kennung. Konkrete Erwartungen würden wir allerdings zügeln. Die Produktkennung ist bereits im vergangenen Jahr in den Beta-Versionen aufgetaucht.

Neuer HomePod mini und weitere Zubehörhinweise

Dass wir in diesem Herbst noch neue HomePods zu sehen bekommen, gilt dagegen als sicher. Der Codename B525 verweist in der Tahoe-Beta auf eine überarbeitete Version des Lautsprechers, der dann wohl auch leistungsfähig genug ist, um mit Apple Intelligence und der neuen Siri zu funktionieren.

Daneben gibt es Hinweise auf ein weiteres Home-Zubehör mit der Kennung J229. Auch diese Bezeichnung war bereits zuvor aufgetaucht und wird als Produkt mit mehreren Sensoren beschrieben, das Alarmgeräusche erkennen und Bilder erfassen kann. Ob es sich dabei um eine Sicherheitskamera oder um Zubehör für den Home Hub handelt, bleibt offen.