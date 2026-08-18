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macOS-Systemvideo verrät neue Funktion

Kamera-AirPods: Video zeigt Apples neue Ohrhörer in Aktion
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Apples geplante AirPods mit integrierten Kameras sind erstmals in einem eigenen Systemvideo zu sehen. Das kurze Demo wurde im Release Candidate von macOS Tahoe 26.7 entdeckt und zeigt, wie die Ohrhörer gemeinsam mit Apples visueller Intelligenz eingesetzt werden sollen.

Airpods Pro Usb C

In der kurzen Sequenz hält ein Nutzer ein Buch so vor sich, dass die Kamera im AirPod dessen Titel erfassen kann. Anschließend lässt sich die Information für später speichern. Die Kameras dienen damit nicht als Ersatz für eine klassische Fotoaufnahme, sondern liefern Siri zusätzliche Informationen über die unmittelbare Umgebung.

AirPods werden zu Augen für Siri

Das Konzept passt zu den bereits länger bekannten Plänen für Kamera-AirPods. Statt Fotos oder Videos aufzuzeichnen, sollen die Sensoren Objekte und Situationen erfassen, die anschließend durch Apples visuelle Intelligenz ausgewertet werden. Siri kann darauf basierend Fragen zur Umgebung beantworten oder erkannte Informationen sichern.

Apple baut diese Art der Bilderkennung zugleich an anderer Stelle aus. Für iOS 27 ist eine engere Verknüpfung von Siri und Kamera-App vorgesehen. Die AirPods würden das Prinzip erweitern, weil Nutzer für die Erfassung ihrer Umgebung nicht mehr jedes Mal das iPhone ausrichten müssten.

Dabei spielt offenbar auch die Position der Ohrhörer eine Rolle. Sind die AirPods durch Haare verdeckt, weist das System darauf hin, dass die Sensoren für eine möglichst genaue Erfassung frei bleiben sollen.

Interner Gerätename B790 taucht mehrfach auf

Das Video und weitere Verweise auf die neuen AirPods wurden in macOS Tahoe 26.7 entdeckt. Dort erscheint mehrfach die interne Kennung B790. Derselbe Codename war zuvor bereits in Berichten über die Kamera-AirPods genannt worden. Zusätzlich enthält das System Hinweise auf weitere, bislang nicht veröffentlichte Apple-Produkte.

Der Fund spricht dafür, dass Apple die Einbindung der neuen Ohrhörer in seine Betriebssysteme bereits vorbereitet. Zu den vorgesehenen Funktionen zählen Kameras als Umgebungssensoren sowie eine enge Anbindung an Siri und das iPhone.
18. Aug. 2026 um 07:23 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Wenn sie es unterbinden bzw. schaffen sicherzustellen, dass Aufzeichnungen von Menschen nicht personalisiert ausgewertet werden, wäre das ja fast ein Killerfeature in der EU.

    • Immerhin kann apple sich dann Gerätetechnisch von dem inzwischen verpönten Smartglasses Trend lösen – selbst wenn apple eine Brille launchen würde mit Funktionen ohne Bildaufzeichnung könnte man sich nicht dem allgemeinen Shame entziehen – mit den AirPods schon wenn es gut kommuniziert wird

      • Könnte man nicht? Werden Brillenträger denn jetzt allgemein geächtet? Muss ich mich für den Scheiterhaufen meiner Wahl anmelden, oder kommt der wütende Mob mich abholen?

  • Meerschweinchen

    In Zukunft können wir Menschen im Bikini also nicht nur mit der Brille, sondern auch mit den Kopfhörern filmen. Super.

  • Ich will nicht in allen Dingen Kameras und Überflutung durch alle möglichen Infos durch KI…, tendiere immer mehr zurück auf analog

    • Wie geht das mit einem analogen Telefon, hast du so ein langes Kabel?
      Bei analogen Fotokameras wird es mit alten Filmen aber schwer, die sind fast nirgends mehr erhältlich?
      Analoges Fernsehen gibt es nicht mehr!
      Auf was liest du die Beiträge hier und vor allem mit was hast due deinen Text erfasst, mit einer Schreibmaschiene und dann gefaxt?

    • Ich denke auch irgendwann ist ein Punkt der Sättigung erreicht und die Menschen haben gar keine Lust mehr darauf

  • Dazu muss die Qualität der Übersetzungen besser werden. Im Frankreich nach mehreren Versuchen mit Apple nur noch Copilot und ChatGPT genutzt, da deren Übersetzungen Sinn ergaben.

  • Ich wünsche mir, dass eine blinde Person im Restaurant zu Siri sagen kann „sag Bescheid, wenn der Kellner in meine Richtung kommt, damit ich ihn ansprechen kann.“ oder „sag mir alle Nudelgerichte und die Preise auf der Karte“ und Siri würde dann antworten „Dazu musst du vermutlich auf die nächste Seite blättern, denn hier finden sich nur Vorspeisen.“

  • Datenbrille, Klapptelefon, Schlaftracking, Kopfhörer mit Kamera… Alles Dinge, die die Welt nicht braucht, bei denen aber Marketingexperten versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass sie es haben müssen. Mehr Akkulaufzeit, bruchfestes Gehäuse oder von jedem selbst wechselbare Akkus wären sinnvoller.

  • Statt Kameras sollte Apple lieber an der Audioqualität arbeiten. Sobald es leicht windig ist, ist es so gut wie unmöglich Sprachnachrichten zu versenden, Notizen zu notieren oder Anrufe zu führen.

  • Ich finde es schon schlimm, dass jeder mit dem Stöpsel im Ohr rumläuft und gar nichts mehr von seiner Umwelt mitbekommt. Auch gefährliche Situationen laufen auf dem Radweg und so. Aber das ist jetzt auch noch eine Kamera sein muss und jeder jederzeit gefilmt wird muss echt sein. Keiner kann garantieren, dass die Daten nur für dies oder das benutzt werden oder wo sie landen. Schöne neue Welt

  • Wetten, dass die EU dann etwas dagegen hat wenn Apple als Big Player diese auf den Markt bringt, dann heißt es auf einmal Datenschutz bedenken oder Ähnliches

    • Das ist das gleiche Thema wie bei allen anderen neuen Funktionen der letzten Zeit. Es geht nicht um Datenschutz, sondern Apple wird wie üblich befürchten, dass sie diese Funktion für Drittanbieter öffnen müssen und sie daher nicht in der EU bringen. Das gilt ganz allgemein. Wir können uns darauf einstellen, neue Produkte von Apple gar nicht mehr zu erhalten oder in einer Version, die keine Veränderung über den Stand bedeutet, was es bisher gegeben hat, weil eben alles was neu ist für uns fehlt. Das wird sich erst dann ändern, wenn Apple die Umsätze wegbrechen.

    • Prophylaktisches EU-Bashing ohne Substanz? Bravo! /s

      Apple steht als Gatekeeper im Smartphone-OS-Bereich unter der Lupe. Nicht im Kopfhörer-Bereich.
      Wenn überhaupt könnte Apple verpflichtet werden, auch Konkurrenzprodukten zu ermöglichen, diese Daten ans iPhone zu senden, denn dann ist es wieder eine OS-Frage.

      Wenn keine Videoaufnahmen gespeichert und die Bilder nur lokal ausgewertet werden, gibt es auch keine Datenschutzbedenken.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

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