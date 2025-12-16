Smarthome, Wearables und mehr
Interne iOS-Beta plaudert kommende Apple-Produkte aus
Am Freitag haben wir darüber berichtet, dass neue Details zu Smarthome-Geräten von Apple aufgetaucht sind. Unter anderem sollen ein HomePod mit Display sowie ein separates Kamera-Zubehör in Arbeit sein. Jetzt wurde bekannt, woher diese Informationen stammen und dass sie noch Hinweise auf zahlreiche weitere Geräte enthalten, die sich gerade aktiv bei Apple in der Entwicklung befinden.
Ursprung für dieses Wissen ist offenbar ein nicht näher bezeichneter Prototyp von Apple, der – vermutlich auf inoffiziellem Weg – verkauft wurde und auf dem sich eine frühe und ausschließlich für den internen Gebrauch bei Apple bestimmte Vorabversion von iOS 26 befand. Hierzu gleich ein interessantes Detail: Die Testversion war noch als iOS gekennzeichnet, wurde also bei Apple intern genutzt, bevor der Wechsel zu an den Jahreszahlen orientierten Versionsnummern und damit iOS 26 bekannt wurde.
Das Apple-Blog MacRumors hat eigenen Worten zufolge eine Übersicht mit allen in dieser Softwareversion erwähnten, bislang nicht veröffentlichten Produkten und Funktionen erhalten. Womöglich hat die Webseite auch Zugriff auf die Software selbst, will dies aus rechtlichen Gründen aber nicht an die große Glocke hängen. Jedenfalls wurde in diesem Zusammenhang nun eine stattliche Aufstellung mit Geräten und Softwarefunktionen veröffentlicht, die bei Apple aktiv getestet werden und von denen wohl zumindest ein großer Teil früher oder später auch tatsächlich erscheinen wird.
Ein Teil der im Folgenden genannten Produkte ist auch in vorherigen Berichten bereits in Erscheinung getreten. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Testsoftware aus der ersten Jahreshälfte stammt oder sogar noch älter ist. Aus diesem Grund kommt es zum Teil zu Unstimmigkeiten mit den tatsächlichen Gegebenheiten oder neueren Entwicklungen.
Smarthome-Geräte und AirTags
- AirTag 2 – B589
- Home-Hub 1 (Variante zum Aufstellen) – J490
- Home-Hub 2 (Variante zum Aufhängen) – J491
- Unbekanntes Gerät – J229 (Entweder eine Basis für den Home-Hub 2 oder ein anderes Smarthome-Gerät wie die von Apple erwartete Kamera)
- Tischroboter – J595
- HomePod mini 2 – B525
Macs und weitere Geräte
- Günstiges MacBook mit iPhone-Prozessor A18Pro – J700
- MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max (14 und 16 Zoll) – J714c, J714s, J716c, J716s
- MacBook Air M5 – J813 und J815 (13 und 15 Zoll)
- Mac Studio M5 – J775c und J775d (mit M5 Max und M5 Ultra)
- Mac mini M5 – J873g und J873s (mit M5 und M5 Pro)
- MacBook Pro M6 (14 Zoll) – J804
- MacBook Pro mit M6 Pro und M6 Max (14 und 16 Zoll) – K114c, K114s, K116c, K116s
- Apple TV – J355
- Apple Studio Display 2 – J427 und J527
iPhones und iPads
- iPhone 17e – V159
- iPhone Air 2 – V62
- iPhone 18 Pro – V63
- iPhone 18 Pro Max – V64
- Faltbares iPhone – V68
- iPad 12 – J581 und J582 (Wi-Fi und Cellular)
- iPad Air M4 – J707, J708, J737, J738 (11 und 13 Zoll)
Wearables
- Vision Air Headset – N100 (leichtere und günstigere Variante der Vision Pro)
- Günstigere Version der Vision Pro – N109
- AR-Brille – N421 (vermutlich eingestellter Prototyp)
- AR-Brille für den Mac – N107 (vermutlich eingestellt)
- KI-Brille – N50 (Apple-Antwort auf die Meta-Brillen, läuft jetzt als N401)
- Apple Watch Series 12 – N237 und N238 (Wi-Fi und Cellular)
- Apple Watch Ultra 4 – N240
Die Liste enthält darüber hinaus auch mehrere interne Produktnummern von Apple, denen bislang kein konkretes Gerät zugeordnet werden konnte. Es würde uns nicht wundern, wenn wir hier über die kommenden Tage hinweg noch weitere Informationen erhalten.
Ein neuer Apple TV auf dem man auch mal flüssig zocken kann wäre was
Wusste gar nicht, dass irgendjemand auf dem Gerät zockt.
Warum sollte man dass denn nicht?
Gut ich mach das meistens mit steam link da der 4k (1st gen) sonst nichts vom teller zieht.
Aber mal einen neuen mit anständiger leistung und mehr videocodecs wäre mal schön.
Ob sich das lohnt, sei dahin gestellt. Immerhin würde sich Gerät dann preislich Richtung Mac Mini bewegen, wenn nicht sogar übertrumpfen. Mir würde schon GFN ausreichen.
Bin gespannt was da letztendlich wirklich veröffentlicht wird #AmazingAirPowerPad
…die „One more thing“ Zeiten sind leider schon lange vorbei! :-/
2 Jahre her ist „lange vorbei“?
Das ist jetzt alles wenig überraschend.
Am interessantesten liest sich da noch der „Tischroboter“, was soll das denn sein?
Wahrscheinlich ein Gerät, welches dich beschimpft, wenn du nicht genügend Äpfel isst.
+1 herrlich :D
Diese Pixar-Lampe, die mal gezeigt wurde
Stirbt der iMac?