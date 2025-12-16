Interne iOS-Beta plaudert kommende Apple-Produkte aus

Am Freitag haben wir darüber berichtet, dass neue Details zu Smarthome-Geräten von Apple aufgetaucht sind. Unter anderem sollen ein HomePod mit Display sowie ein separates Kamera-Zubehör in Arbeit sein. Jetzt wurde bekannt, woher diese Informationen stammen und dass sie noch Hinweise auf zahlreiche weitere Geräte enthalten, die sich gerade aktiv bei Apple in der Entwicklung befinden.

Ursprung für dieses Wissen ist offenbar ein nicht näher bezeichneter Prototyp von Apple, der – vermutlich auf inoffiziellem Weg – verkauft wurde und auf dem sich eine frühe und ausschließlich für den internen Gebrauch bei Apple bestimmte Vorabversion von iOS 26 befand. Hierzu gleich ein interessantes Detail: Die Testversion war noch als iOS gekennzeichnet, wurde also bei Apple intern genutzt, bevor der Wechsel zu an den Jahreszahlen orientierten Versionsnummern und damit iOS 26 bekannt wurde.

Das Apple-Blog MacRumors hat eigenen Worten zufolge eine Übersicht mit allen in dieser Softwareversion erwähnten, bislang nicht veröffentlichten Produkten und Funktionen erhalten. Womöglich hat die Webseite auch Zugriff auf die Software selbst, will dies aus rechtlichen Gründen aber nicht an die große Glocke hängen. Jedenfalls wurde in diesem Zusammenhang nun eine stattliche Aufstellung mit Geräten und Softwarefunktionen veröffentlicht, die bei Apple aktiv getestet werden und von denen wohl zumindest ein großer Teil früher oder später auch tatsächlich erscheinen wird.

Ein Teil der im Folgenden genannten Produkte ist auch in vorherigen Berichten bereits in Erscheinung getreten. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Testsoftware aus der ersten Jahreshälfte stammt oder sogar noch älter ist. Aus diesem Grund kommt es zum Teil zu Unstimmigkeiten mit den tatsächlichen Gegebenheiten oder neueren Entwicklungen.

Smarthome-Geräte und AirTags

AirTag 2 – B589

Home-Hub 1 (Variante zum Aufstellen) – J490

Home-Hub 2 (Variante zum Aufhängen) – J491

Unbekanntes Gerät – J229 (Entweder eine Basis für den Home-Hub 2 oder ein anderes Smarthome-Gerät wie die von Apple erwartete Kamera)

Tischroboter – J595

HomePod mini 2 – B525

Macs und weitere Geräte

Günstiges MacBook mit iPhone-Prozessor A18Pro – J700

MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max (14 und 16 Zoll) – J714c, J714s, J716c, J716s

MacBook Air M5 – J813 und J815 (13 und 15 Zoll)

Mac Studio M5 – J775c und J775d (mit M5 Max und M5 Ultra)

Mac mini M5 – J873g und J873s (mit M5 und M5 Pro)

MacBook Pro M6 (14 Zoll) – J804

MacBook Pro mit M6 Pro und M6 Max (14 und 16 Zoll) – K114c, K114s, K116c, K116s

Apple TV – J355

Apple Studio Display 2 – J427 und J527

iPhones und iPads

iPhone 17e – V159

iPhone Air 2 – V62

iPhone 18 Pro – V63

iPhone 18 Pro Max – V64

Faltbares iPhone – V68

iPad 12 – J581 und J582 (Wi-Fi und Cellular)

iPad Air M4 – J707, J708, J737, J738 (11 und 13 Zoll)

Wearables

Vision Air Headset – N100 (leichtere und günstigere Variante der Vision Pro)

Günstigere Version der Vision Pro – N109

AR-Brille – N421 (vermutlich eingestellter Prototyp)

AR-Brille für den Mac – N107 (vermutlich eingestellt)

KI-Brille – N50 (Apple-Antwort auf die Meta-Brillen, läuft jetzt als N401)

Apple Watch Series 12 – N237 und N238 (Wi-Fi und Cellular)

Apple Watch Ultra 4 – N240

Die Liste enthält darüber hinaus auch mehrere interne Produktnummern von Apple, denen bislang kein konkretes Gerät zugeordnet werden konnte. Es würde uns nicht wundern, wenn wir hier über die kommenden Tage hinweg noch weitere Informationen erhalten.