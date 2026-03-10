Warten auf die "schlaue Siri"
Apples Smarthome-Display wohl erneut verschoben
Die Markteinführung des von Apple geplanten Smarthome-Displays verzögert sich offenbar erneut. Dies will das Magazin Bloomberg von mit dem Projekt vertrauten Personen erfahren haben. Anlass sei die noch nicht abgeschlossene Überarbeitung von Apples Sprachassistentin Siri.
Die Markteinführung des intern mit der Bezeichnung J490 geführten Geräts war ursprünglich wohl sogar schon für das Frühjahr 2025 vorgesehen. Das Debakel um die vor zwei Jahren von Apple angekündigten mehrfach aufgeschobenen zusätzlichen Siri-Funktionen hatte zum Teil jedoch auch Folgen für Apples Hardware-Planungen.
Ursprünglich für letztes Jahr geplant
Das Unternehmen habe die Veröffentlichung zunächst aufgeschoben, in der Hoffnung, die Siri-Überarbeitung sei bis dahin abgeschlossen, eine Veröffentlichung in diesem Monat geplant. Wegen weiterer Verzögerungen sei die Produkteinführung nun erneut verschoben worden und erst für den Herbst dieses Jahres vorgesehen.
Symbolbilder mithilfe von KI erstellt
Apple arbeite dem Vernehmen nach an mehreren mit erweiterten Smarthome-Funktionen ausgestatteten Produkten im Stil der mit einem Bildschirm ausgestatteten Echo-Geräte von Amazon. Das Display soll über eine Größe von rund sieben Zoll verfügen und soll entweder an einer Lautsprecherbasis befestigt oder an der Wand montiert werden. Die Benutzeroberfläche soll sich an der Darstellung der Apps auf der Apple Watch orientieren.
Gesichtserkennung für personalisierte Inhalte
Ähnlich wie bei Amazons Echo-Geräten, soll auch Apple auf eine integrierte Funktion zur Gesichtserkennung setzen. Auf dieser Grundlage könnten auf die anwesenden Personen zugeschnittene individuelle Inhalte angezeigt werden, etwa Termine, Erinnerungen oder Musikvorschläge.
Der Erfolg eines solchen Geräts dürfte stark davon abhängen, wie gut Siri in das System integriert ist. Die Sprachassistentin soll bei Produkten dieser Kategorie wohl eine Schlüsselrolle übernehmen. Apple will Siri stärker mit persönlichen Daten der Nutzer verknüpfen und sich vom Funktionsumfang her stärker an aktuellen Chatbot-Modellen orientieren.
Dann wünsche ich Apple mal viel Erfolg. Vielleicht sehen wir das Gerät im nächsten Jahr.
Hier wird seit Monaten von Bloomberg etwas angekündigt obwohl Apple es NIE angekündigt. Das schlimme dabei ist das alle das glauben und als Fakt darstellen… Bloomberg ist ein Weltmeister in FakeNews und die meisten glauben es noch… für mich zumindest unverständlich.
Wer sich den Text mal ‚richtig‘ durchliest, merkt schnell, dass iFun es nicht als Fakt darstellt, sondern ‚Bloomberg will erfahren haben….‘ und so geht der Text dann auch weiter.
Nirgendwo steht, dass es tatsächlich so kommen wird.
Bin auch überrascht das im Artikel als Fakten genannt werden die so nicht von Apple kommen. Auch die Bilder werden nicht als Illustrationen oder ähnliches im Artikel gekennzeichnet. Come on iFun das könnt ihr besser…. Schade.
Schau noch mal ganz in Ruhe.
Da steht „Symbolbilder mithilfe von KI erstellt“.
Jetzt ja!!! Vorher halt nicht.
KI und Apple das will irgendwie nicht…
Naja, lieber warten und sauber veröffentlichen als halbgar irgendwas unfertiges an den Mann/die Frau bringen. Da hätte ja keiner was von. Ich bin gespannt auf die offizielle Ankündigung!
Na gut, ohne macht das Gerät ja auch keinen Sinn.
Bin langsam am überlegen auf Google Nest zu Wechseln, oder eine Alternative.
Ich freu mich auf die Veröffentlichung… dann bin ich in Rente und das Gerät gleich mit
Ich frage mich immer wie sich etwas, das noch nie offiziell angekündigt wurde, verzögern kann.