Apples Smarthome-Display wohl erneut verschoben

Die Markteinführung des von Apple geplanten Smarthome-Displays verzögert sich offenbar erneut. Dies will das Magazin Bloomberg von mit dem Projekt vertrauten Personen erfahren haben. Anlass sei die noch nicht abgeschlossene Überarbeitung von Apples Sprachassistentin Siri.

Die Markteinführung des intern mit der Bezeichnung J490 geführten Geräts war ursprünglich wohl sogar schon für das Frühjahr 2025 vorgesehen. Das Debakel um die vor zwei Jahren von Apple angekündigten mehrfach aufgeschobenen zusätzlichen Siri-Funktionen hatte zum Teil jedoch auch Folgen für Apples Hardware-Planungen.

Ursprünglich für letztes Jahr geplant

Das Unternehmen habe die Veröffentlichung zunächst aufgeschoben, in der Hoffnung, die Siri-Überarbeitung sei bis dahin abgeschlossen, eine Veröffentlichung in diesem Monat geplant. Wegen weiterer Verzögerungen sei die Produkteinführung nun erneut verschoben worden und erst für den Herbst dieses Jahres vorgesehen.

Symbolbilder mithilfe von KI erstellt

Apple arbeite dem Vernehmen nach an mehreren mit erweiterten Smarthome-Funktionen ausgestatteten Produkten im Stil der mit einem Bildschirm ausgestatteten Echo-Geräte von Amazon. Das Display soll über eine Größe von rund sieben Zoll verfügen und soll entweder an einer Lautsprecherbasis befestigt oder an der Wand montiert werden. Die Benutzeroberfläche soll sich an der Darstellung der Apps auf der Apple Watch orientieren.

Gesichtserkennung für personalisierte Inhalte

Ähnlich wie bei Amazons Echo-Geräten, soll auch Apple auf eine integrierte Funktion zur Gesichtserkennung setzen. Auf dieser Grundlage könnten auf die anwesenden Personen zugeschnittene individuelle Inhalte angezeigt werden, etwa Termine, Erinnerungen oder Musikvorschläge.

Der Erfolg eines solchen Geräts dürfte stark davon abhängen, wie gut Siri in das System integriert ist. Die Sprachassistentin soll bei Produkten dieser Kategorie wohl eine Schlüsselrolle übernehmen. Apple will Siri stärker mit persönlichen Daten der Nutzer verknüpfen und sich vom Funktionsumfang her stärker an aktuellen Chatbot-Modellen orientieren.